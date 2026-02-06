  1. Моя Слобода
Ветер со снегом и гололедица: тульских водителей предупреждают о непогоде

Держим безопасную дистанцию и переходим дорогу в установленных местах.

Ветер со снегом и гололедица: тульских водителей предупреждают о непогоде
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с 21.00 6 февраля до вечера 7 февраля ожидается небольшой снег и гололедица, ветер с порывами до 11 м/с и мороз до минус 15 градусов. Неблагоприятные погодные условия могут усложнить дорожную обстановку.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность: избегать превышения скорости, держать безопасную дистанцию, осторожно тормозить и перестраиваться, внимательно следить за появлением пешеходов.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах.

Экипажи Госавтоинспекции готовы оперативно прийти на помощь всем участникам движения, попавшим в непростую ситуацию на дороге из-за погодных условий.

Фотограф:
сегодня, в 16:04 0
