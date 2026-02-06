Пьяный туляк унизил достоинство полицейского: суд назначил ему штраф

В Туле Анатолий М. признан виновным в оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 20 ноября 2025 года пьяный обвиняемый устроил дебош в ресторане-пивоварне «Августин». Мужчина оскорблял присутствующих нецензурной бранью. На место происшествие приехали сотрудники полиции. Они попытались успокоить Анатолия, но тот обматерил стража порядка, унизив его честь и достоинство.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 25 000 рублей.