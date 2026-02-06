  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пьяный туляк унизил достоинство полицейского: суд назначил ему штраф - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Пьяный туляк унизил достоинство полицейского: суд назначил ему штраф

Мужчина обматерил стража порядка.

Пьяный туляк унизил достоинство полицейского: суд назначил ему штраф

В Туле Анатолий М. признан виновным в оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 20 ноября 2025 года пьяный обвиняемый устроил дебош в ресторане-пивоварне «Августин». Мужчина оскорблял присутствующих нецензурной бранью. На место происшествие приехали сотрудники полиции. Они попытались успокоить Анатолия, но тот обматерил стража порядка, унизив его честь и достоинство. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 25 000 рублей. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:26 −4
Другие статьи по темам
Прочее
оскорбление представителя власти Тула приговор
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1621 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2684 13
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2954 2
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 694 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В широкий прокат выходит картина «Вальс со смертью»
В широкий прокат выходит картина «Вальс со смертью»
Ветер со снегом и гололедица: тульских водителей предупреждают о непогоде
Ветер со снегом и гололедица: тульских водителей предупреждают о непогоде

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.