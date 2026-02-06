  1. Моя Слобода
Администрация Тулы утвердила список домов, которые в 2026 году ждёт капремонт

Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Юрий Терехов.

Фото Дмитрия Дзюбина их архива Myslo.

Администрацией принято решение о проведении в 2026 году капремонта в многоквартирных домах, жители которых по каким-либо причинам не определились с видами и сроками проведения работ.

Уточняется, что речь идёт о домах, где взносы на капремонт собираются на счёте регоператора. Запланированы разные виды работ – ремонт или замена лифтов, кровли, фасада, систем водо-, тепло- и электроснабжения.

В утверждённый администрацией перечень вошли более тысячи адресов. Проверить, есть ли ваш дом в этом списке, можно тут.

сегодня, в 11:30
