Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса

Фото: тульская Госавтоинспекция.

Два дня назад в нашей рубрике «Накажи автохама» мы опубликовали видео, снятое очевидцем на ул. Вильямса: водитель красной BMW решил «дрифтануть» прямо посреди проезжей части.

Расплата не заставила себя долго ждать. Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле оперативно отреагировали на публикацию и разыскали нарушителя – им оказался 21-летний туляк.

В отношении молодого человека накануне составили 4 административные материала: