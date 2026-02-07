  1. Моя Слобода
  4. Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса

21-летнему водителю BMW предстоит оплатить четыре штрафа.

Фото: тульская Госавтоинспекция.

Два дня назад в нашей рубрике «Накажи автохама» мы опубликовали видео, снятое очевидцем на ул. Вильямса: водитель красной BMW решил «дрифтануть» прямо посреди проезжей части.

Расплата не заставила себя долго ждать. Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле оперативно отреагировали на публикацию и разыскали нарушителя – им оказался 21-летний туляк.

В отношении молодого человека накануне составили 4 административные материала:

  • по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги»,
  • по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед совершением маневра»,
  • по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление автомобилем с техническими неисправностями»,
  • по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем обязанности по страхованию своей гражданской ответственности».

сегодня, в 10:37 +5
Место
Тула
