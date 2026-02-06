Почти 400 нарушений нашли при проверках школьного питания в Туле и области

Об этом стало известно в ходе круглого стола, который прошел под председательством Уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой при участии надзорных органов.

В ходе прокурорских проверок с начала учебного года выявлено 261 нарушение, по их результатам внесено 69 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 52 сотрудника, к административной — 31. Одно исковое заявление направлено в суд.

Роспотребнадзор отчитался о 237 проверках качества горячего питания. Выполнены лабораторные исследования воды, сырья и продуктов; проверено 429 готовых блюд на соответствие весу порции. По итогам возбуждено 118 административных дел, с реализации снято 160 кг пищевой продукции.

Участники круглого стола договорились о дальнейшей координации действий, усилении требований к поставщикам (включая пункт о направлении проб поставляемой продукции в Россельхознадзор) и расширении круга общественных организаций, задействованных в контроле.

Для обращений граждан работают «горячие линии» регионального министерства образования и Роспотребнадзора по Тульской области. Родители имеют возможность оценивать питание через сервис «Меню дня» на портале «Электронное образование Тульской области».