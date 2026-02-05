В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает

В редакцию Myslo обратилась вдова участника СВО Анастасия. Она рассказала, что после чистки крыши от снега ее квартиру стало затапливать. Женщина проживает в пятиэтажке на улице Ю. Фучика, 20, корпус 1.

— Три недели назад чистили крышу и пробили. Звонила в УК «Жук», там сказали, что не имеют к этому отношения, дали номер подрядчика. Тот сказал, что это не он чистил крышу. Дважды звонила на горячую линию главы региона, там переключали на администрацию, и дальше тишина. В итоге так никто и не звонил и не приходил, — рассказала Анастасия.

По словам тулячки, в одной комнате теперь нет света, а во второй тоже начались замыкания.

Анастасия надеется, что на проблему обратят внимание ответственные лица и помогут решить ее.