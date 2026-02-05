Узловский бизнесмен отбился от иска на четверть миллиона за кражу «фантомного» электричества

Компания «ТНС энерго Тула» обратилась в суд с требованием вернуть ей 253 955 рублей якобы украденной энергии. Энергетики утверждали, что владелец торгового павильона в селе Смородино Узловского района пользовался электроэнергией без учёта, обманывая компанию.

Однако предприниматель объяснил суду, что никакого воровства не было, акт о нарушении составили неправильно, без его присутствия, а фотографии и видеозаписи, подтверждающих кражу, никто не предоставил.

В итоге суд согласился с доводами предпринимателя и отказал энергоснабжающей компании в иске, ссылаясь на то, что доказательств оказалось недостаточно. Решение суда в законную силу не вступило.