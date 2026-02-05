  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Узловский бизнесмен отбился от иска на четверть миллиона за кражу «фантомного» электричества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Узловский бизнесмен отбился от иска на четверть миллиона за кражу «фантомного» электричества

Доказательств в суде оказалось недостаточно.

Узловский бизнесмен отбился от иска на четверть миллиона за кражу «фантомного» электричества

Компания «ТНС энерго Тула» обратилась в суд с требованием вернуть ей 253 955 рублей якобы украденной энергии. Энергетики утверждали, что владелец торгового павильона в селе Смородино Узловского района пользовался электроэнергией без учёта, обманывая компанию.

Однако предприниматель объяснил суду, что никакого воровства не было, акт о нарушении составили неправильно, без его присутствия, а фотографии и видеозаписи, подтверждающих кражу, никто не предоставил.

В итоге суд согласился с доводами предпринимателя и отказал энергоснабжающей компании в иске, ссылаясь на то, что доказательств оказалось недостаточно. Решение суда в законную силу не вступило. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 16:03 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
суд электроэнергия
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
Жизнь Тулы и области
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
сегодня, в 10:54, 73 3766 2
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
Дежурная часть
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
сегодня, в 09:39, 74 3804 3
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
Жизнь Тулы и области
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
сегодня, в 16:25, 35 1313 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
сегодня, в 18:34, 35 1134 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
В 2026 году в Туле отремонтируют Красноармейский проспект
В 2026 году в Туле отремонтируют Красноармейский проспект

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.