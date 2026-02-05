Андрей Дубровский поздравил с праздником семью медсестры, служившей на СВО

Фото пресс-службы Тульской областной Думы.

Андрей Дубровский приехал в гости к жительнице Богородицка Ольге Шаленко. Она медсестра и полтора года отдала службе на СВО.

— Я родом из Мурманска; в Богородицк приехала, потому что вышла замуж за мужчину, который был родом отсюда. Работала здесь медсестрой. В Мелитополе у моей прабабушки раньше была дача, мы отдыхали там всей семьей, место было нам родным. Когда началась спецоперация, я не могла быть равнодушной, переживала за друзей и родственников. Кроме того, оба моих деда воевали в Великой Отечественной войне и всегда были для меня примером.

Сразу отправиться «за ленточку» не было возможности: дочь была очень маленькой. Сейчас она подросла, моя мама перебралась из Мурманска в Богородицк, и я решила, что пора ехать помогать бойцам.

После обучения в Новочеркасске меня перевели в 150-ю дивизию, в отдельный медицинский батальон. С ним я была в Бахмуте и Лисичанске. Мы спасали раненых, которых привозили с поля боя, сражались за всех. Меня впечатлила самоотверженность врачей: иногда казалось, что человека нельзя спасти, но врачи делали все возможное, и боец восстанавливался.

Случалось делать разное, пришлось осваивать новые специальности. Я терапевтическая медсестра, но там приходилось делать и перевязки. А потом за два дня меня обучили быть операционной сестрой, взяли в реаниматологию.

Такой сложный и насыщенный путь не прошел даром. Сейчас Ольга планирует поступать в Тульский государственный университет, чтобы получить высшее медицинское образование и дальше помогать людям.

Ольга долго делилась впечатлениями о работе на СВО, а Андрей Дубровский был искренне восхищен мужеством. Он поздравил Ольгу Шаленко и ее семью с наступающим праздником — Днем семей защитников Отечества — и подарил семье посудомоечную машину.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что дата праздника учреждена в Тульской области в этом году по инициативе близких бойцов. Предложение поддержал губернатор Дмитрий Миляев, а депутаты областной Думы единогласно приняли соответствующие изменения в Закон «О памятных событиях и праздничных днях Тульской области». С 2026 года праздник будет проводиться ежегодно 7 февраля — в День иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая в Русской православной церкви почитается как чудотворная.

Андрей Дубровский, председатель Тульской областной Думы:

— Сила и дух наших защитников крепнут благодаря надежному тылу — любящим и заботливым семьям. Пока военнослужащие выполняют задачи на передовой, они хранят тепло домашнего очага, поддерживают и помогают. Это большой вклад в общее дело. Мы, со своей стороны, обязаны делать все возможное, чтобы помогать вам. Потому что сила России именно в таких крепких, дружных семьях.

По внутренней энергии Ольга сильнее многих мужчин. Стремление продолжить развитие в медицине очень похвально, и мы его поддержим — поможем Ольге вступить в программу «Герой 71».

По сути, это школа профессионального развития: проект позволяет выбрать карьерную траекторию, пройти обучение под руководством опытного наставника. Уверен, с такой целеустремленностью вы обязательно добьетесь поставленных целей!