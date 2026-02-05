  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В 2026 году в Туле отремонтируют Красноармейский проспект - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В 2026 году в Туле отремонтируют Красноармейский проспект

Общая протяженность дорог, которые будут приведены в нормативное состояние, составляет порядка 103 км.

В 2026 году в Туле отремонтируют Красноармейский проспект

В перечень объектов ремонта автомобильных дорог вошли 34 объекта регионального и местного значения, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Самым крупным объектом станет участок региональной автодороги Быковка — Богородицк в Киреевском районе протяженностью более 15 км. Менее протяженным, но не менее значимым является ремонт автодороги Алексин — Першино в Алексинском районе длиной 10 км. Напомним, предыдущий участок этой автодороги в Алексинском районе был приведен в нормативное состояние в рамках нацпроекта в 2025 году. Всего в нормативное состояние будет приведено 86 км региональных автомобильных дорог.

Особое внимание будет уделено дорогам местного значения в границах Тульской городской агломерации, где к работам приступят в девяти муниципалитетах, включая город Тулу. На этих объектах ремонт будет выполнен комплексно: помимо обновления дорожного полотна, будут обустроены тротуары, остановки, нанесена разметка, а также обновлены дорожные знаки и барьерные ограждения. По-прежнему в приоритете остаются улицы, ведущие к социально значимым объектам. В Туле ремонт запланирован на Красноармейском проспекте, улицах Новомосковской, Галкина и Ф. Смирнова, где расположены образовательные, медицинские и спортивные учреждения. В областной столице будет отремонтировано более 5 км дорог местного значения.

Помимо Тулы, ремонт улиц в рамках нацпроекта пройдет в Алексине, Новомосковске, а также в Веневском, Дубенском, Киреевском, Узловском, Щекинском и Ясногорском районах. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:37 −1
Другие статьи по темам
Прочее
Тула ремонт дороги
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
Жизнь Тулы и области
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
сегодня, в 10:54, 73 3766 2
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
Дежурная часть
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
сегодня, в 09:39, 74 3804 3
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
Жизнь Тулы и области
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
сегодня, в 16:25, 35 1313 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
сегодня, в 18:34, 35 1134 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Узловский бизнесмен отбился от иска на четверть миллиона за кражу «фантомного» электричества
Узловский бизнесмен отбился от иска на четверть миллиона за кражу «фантомного» электричества
Туляки определят общественные пространства для благоустройства в 2027 году
Туляки определят общественные пространства для благоустройства в 2027 году

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.