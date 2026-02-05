В 2026 году в Туле отремонтируют Красноармейский проспект

В перечень объектов ремонта автомобильных дорог вошли 34 объекта регионального и местного значения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самым крупным объектом станет участок региональной автодороги Быковка — Богородицк в Киреевском районе протяженностью более 15 км. Менее протяженным, но не менее значимым является ремонт автодороги Алексин — Першино в Алексинском районе длиной 10 км. Напомним, предыдущий участок этой автодороги в Алексинском районе был приведен в нормативное состояние в рамках нацпроекта в 2025 году. Всего в нормативное состояние будет приведено 86 км региональных автомобильных дорог.

Особое внимание будет уделено дорогам местного значения в границах Тульской городской агломерации, где к работам приступят в девяти муниципалитетах, включая город Тулу. На этих объектах ремонт будет выполнен комплексно: помимо обновления дорожного полотна, будут обустроены тротуары, остановки, нанесена разметка, а также обновлены дорожные знаки и барьерные ограждения. По-прежнему в приоритете остаются улицы, ведущие к социально значимым объектам. В Туле ремонт запланирован на Красноармейском проспекте, улицах Новомосковской, Галкина и Ф. Смирнова, где расположены образовательные, медицинские и спортивные учреждения. В областной столице будет отремонтировано более 5 км дорог местного значения.

Помимо Тулы, ремонт улиц в рамках нацпроекта пройдет в Алексине, Новомосковске, а также в Веневском, Дубенском, Киреевском, Узловском, Щекинском и Ясногорском районах.