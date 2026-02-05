Туляков приглашают на Масленицу в ремесленный двор «Добродей»

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

22 февраля с 12.00 до 15.00 в ремесленном дворе «Добродей» в Туле отметят Широкую Масленицу. Гостей ждут игры и мастер‑классы, концерты, масленичные забавы и ароматные блины.

Сюрпризами, весёлыми испытаниями и загадками удивит игра‑променад «Блинный лабиринт». В фольклорном театре «Булыжник» пройдет «Петрушечная комедия с блинным акцентом».

На премьере интерактивной программы «Сбитень: пряный разговор» из цикла «Пляшем от печки» можно будет создать собственный купаж специй и продегустировать напиток, который по праву слыл символом гостеприимства и тепла.

«Хоккей метлами» вовлечет в необычные командные состязания чемпионов Масленицы. Веселые испытания на ловкость и смекалку приготовили традиционные деревянные игры в Потешной слободе. Игра‑бродилка проведет юных следопытов «По гусиным следам».

В Кустарном антимузее на мастер‑классах по росписи можно узнать секреты народных мастеров и создать собственный шедевр. Тульская кузня пригласит на мастер‑классы по горячей обработке металла. Занятия по работе с деревом и мастер‑шоу по гравировке соберут участников в музейно‑выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

На Пряничной веранде желающие смогут отведать ароматный чай, горячие блины с разными начинками.

Вход свободный. 0+