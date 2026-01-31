Стали известны подробности пожара в пятиэтажке на Октябрьской в Туле

В ГУ МЧС по Тульской области рассказали подробности пожара, который случился сегодня, 31 января, в квартире на 5 этаже дома на улице Октябрьской в Туле. К счастью, обошлось без пострадавших.

Первые пожарные расчеты приехали к месту происшествия спустя 2 минуты после сигнала. Возгорание потушили на 35 квадратах.

От МЧС России работали 30 человек и 9 единиц техники.

«Огнеборцы с использованием спасательного устройства по лестничному маршу спасли 3 человек. Причина произошедшего устанавливается», — отметили в региональном МЧС.

