Дмитрий Миляев провел совещание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту

Мероприятие состоялось в Москве. В нём приняли участие руководители постоянно действующих рабочих групп по направлениям деятельности комиссии.

Дмитрий Миляев провел совещание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Совещание посетил заместитель начальника Управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета, секретарь Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Марат Филиппов. 

Статс-секретарь – заместитель министра спорта России, заместитель председателя комиссии Александр Никитин отметил, что комиссия Госсовета по спорту в минувшем году работала эффективно, и в 2026 году темпы снижаться не будут. 

Уже запланировано более 12 тысяч спортивных событий и мероприятий, все они должны пройти на высоком уровне. По словам Александра Никитина, особого внимания здесь требует вовлечение в спортивную жизнь страны ветеранов СВО. Комиссия активно работает над выполнением задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным по вовлечению в спорт 70% жителей России всех возрастов и категорий.

Дмитрий Миляев поблагодарил администрацию Президента и Минспорта РФ за активную поддержку инициатив, разработанных на площадке комиссии. Тульский губернатор подчеркнул, что залог успеха – качественное взаимодействие этих структур с комиссией.

16u3zlmizvepry5vg2oniqcuxp8i6p29.jpg

В апреле в Тульской области состоится Всероссийский съезд учителей физкультуры, на котором будут рассмотрены вопросы кадровой политики в сфере спорта. На следующих заседаниях комиссии будут обсуждаться развитие инновационных видов спорта и студенческого спорта. На площадке комиссии будут проанализированы новые механизмы, внедряемые в эту сферу. Дмитрий Миляев отметил актуальность темы развития студенческого спорта:  

– Студенческий спорт – это мостик между увлечением спортом в юности и ведением здорового образа жизни в зрелом возрасте. Это влияет на формирование духовно и физически здоровой нации, – сказал глава региона.

Дмитрий Миляев обратил особое внимание на необходимость соблюдения производителями спортивного оборудования и инвентаря международных требований к качеству продукции. 

Также глава региона отметил важность выполнения поручений Президента, в частности, по повышению доступности уже существующих объектов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Вячеславович поручил в рамках комиссии Госсовета систематизировать работу в регионах в этом направлении. 

29 января, в 21:21 −3
Место
Москва
