В Туле 95-м году жизни скончался почётный гражданин города Лев Пономарев

Соболезнования родным и близким Льва Дмитриевича выразили руководители оружейной столицы Илья Беспалов и Алексей Эрк, а также коллектив АО «КБП».

Лев Пономарев родился 30 января 1931 года в Туле. Окончил педагогический институт и режиссёрские курсы, работал учителем в городских школах: преподавал математику и вёл театральные кружки.

С 1965 года трудился ведущим инженером в КБП. По его инициативе на предприяии был создан один из первых в СССР клубов научно-технического творчества молодёжи, получивший название «Электрон».

Лев Понопмарев возглавлял клуб более полувека, подготовил несколько поколений инженеров и конструкторов. За свои заслуги Лев Дмитриевич был награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «За заслуги перед Отечеством», медалью А.П. Гайдара, почётными знаками «За заслуги перед городом» и «Наставник молодёжи».

Похоронят Льва Пономарева на Аллее Славы на Городском кладбище в ближайшую субботу. Отпевание состоится в 11.45 во Всехсвятском соборе.

Редакция Myslo приносит глубокие соболезнования родным и близким Льва Дмитриевича.