Новую столовую на проспекте Ленина могут закрыть из-за нарушений

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проводят контрольные мероприятия в заведениях общепита и проверяют дату выдачи первого кассового чека. Если выяснится, что он был выдан до того, как владелец точки уведомил ведомство о начале работы, предпринимателя ждут санкции.

Именно такая ситуация произошла с владельцем столовой, недавно открывшейся в доме № 14 по проспекту Ленина. ИП Насруллоев А. Х. не отправил в Роспотребнадзор уведомление об открытии заведения.

Кроме того, в столовой были найдены грубейшие нарушения санитарного законодательства, которые могли привести к причинению вреда здоровью посетителей. По результатам проверки протокол о временном запрете деятельности был направлен в суд, а в отношении владельца столовой возбуждено административное дело по ст. ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ.