В Тульской области резко снизится температура воздуха

В Тульской области 23 января ожидается резкое похолодание: среднесуточная температура упадёт минимум на пять градусов (сообщает Тульский центр гидрометеорологии).

МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности при низких температурах:

Оставайтесь дома, если возможно. Лучше отказаться от прогулок с детьми.

Используйте защитный крем для лица и рук, но избегайте увлажняющих средств.

Наденьте сухую и просторную обувь, подойдут шерстяные носки.

Постоянно двигайтесь, не стойте долго на одном месте. При необходимости согревайтесь в помещениях.

