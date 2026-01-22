В Тульской области резко снизится температура воздуха

В Тульской области 23 января ожидается резкое похолодание: среднесуточная температура упадёт минимум на пять градусов (сообщает Тульский центр гидрометеорологии).
МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности при низких температурах:
- Оставайтесь дома, если возможно. Лучше отказаться от прогулок с детьми.
- Используйте защитный крем для лица и рук, но избегайте увлажняющих средств.
- Наденьте сухую и просторную обувь, подойдут шерстяные носки.
- Постоянно двигайтесь, не стойте долго на одном месте. При необходимости согревайтесь в помещениях.
- На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться.
- Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и желательно носом.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.