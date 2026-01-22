  1. Моя Слобода
В Тульской области резко снизится температура воздуха

Сразу на пять градусов.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области 23 января ожидается резкое похолодание: среднесуточная температура упадёт минимум на пять градусов (сообщает Тульский центр гидрометеорологии).

МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности при низких температурах:

  • Оставайтесь дома, если возможно. Лучше отказаться от прогулок с детьми.
  • Используйте защитный крем для лица и рук, но избегайте увлажняющих средств.
  • Наденьте сухую и просторную обувь, подойдут шерстяные носки.
  • Постоянно двигайтесь, не стойте долго на одном месте. При необходимости согревайтесь в помещениях.
  • На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться.
  • Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и желательно носом.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

Фотограф:
вчера, в 16:22 0
Тульский кремль воссоздали в Minecraft
Тульский кремль воссоздали в Minecraft
Сотни спортсменов, крики болельщиков и трехметровая «сосиска по-русски»: как прошла традиционная «Татьяниада» в ТулГУ
Сотни спортсменов, крики болельщиков и трехметровая «сосиска по-русски»: как прошла традиционная «Татьяниада» в ТулГУ

