  Тульский кремль воссоздали в Minecraft
Тульский кремль воссоздали в Minecraft

Команда разработчиков детально проработала внешний вид зданий.

Фото Тульского музейного объединения.

Участники проекта TeamCIS | СНГ [Build The Earth] создали подробную цифровую копию Тульского кремля в игре Minecraft. Проект ориентирован на реконструкцию исторических зданий и памятников в масштабе «один блок — один метр», рассказали сотрудники Тульского музейного объединения. 

Команда разработчиков детально проработала внешний вид соборов кремля — Успенского и Богоявленского, павильона «Археологическое окно», стен и башен крепости, торговых рядов и элементов ландшафта, включая растения и освещение.

«Яркий визуальный язык видеоигры делает исторические объекты более понятными и узнаваемыми для молодежи, превращая знакомую игровую среду в инструмент изучения культурного наследия», - рассказал один из участников проекта, студент третьего курса РГГУ Николай Стоцкий. 

Minecraft — одна из самых популярных компьютерных игр современности, объединяя более 140 миллионов игроков по всему миру.

22 января, в 16:42 +4
