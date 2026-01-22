Тульский кремль воссоздали в Minecraft

Фото Тульского музейного объединения.

Участники проекта TeamCIS | СНГ [Build The Earth] создали подробную цифровую копию Тульского кремля в игре Minecraft. Проект ориентирован на реконструкцию исторических зданий и памятников в масштабе «один блок — один метр», рассказали сотрудники Тульского музейного объединения.

Команда разработчиков детально проработала внешний вид соборов кремля — Успенского и Богоявленского, павильона «Археологическое окно», стен и башен крепости, торговых рядов и элементов ландшафта, включая растения и освещение.

«Яркий визуальный язык видеоигры делает исторические объекты более понятными и узнаваемыми для молодежи, превращая знакомую игровую среду в инструмент изучения культурного наследия», - рассказал один из участников проекта, студент третьего курса РГГУ Николай Стоцкий.

Minecraft — одна из самых популярных компьютерных игр современности, объединяя более 140 миллионов игроков по всему миру.