В Тульской области посчитают косуль, оленей и лосей

В охотничьих угодьях Тульской области начался зимний мониторинг численности диких животных. Он продлится до 15 марта. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона.
Специалисты, используя спутниковые навигаторы, обследуют территории. Будут фиксировать следы зверей на маршрутах общей протяженностью около 9 тысяч километров.
Полученные данные помогут определить численность животных в регионе и установить лимиты добычи охотничьих ресурсов на 2026–2027 годы.
Отметим, что в 2025 году в Тульской области подсчет показали такое количество диких животных:
- лось — 5 463 особи,
- олень благородный — 2 239 особей,
- олень пятнистый — 834 особи,
- косуля европейская — 13 772 особи.