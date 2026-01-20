В Тульской области посчитают косуль, оленей и лосей

Инспекторы и сотрудники хозяйств с использованием спутниковых навигаторов обследуют территории.

Фото министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

В охотничьих угодьях Тульской области начался зимний мониторинг численности диких животных. Он продлится до 15 марта. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона.

Специалисты, используя спутниковые навигаторы, обследуют территории. Будут фиксировать следы зверей на маршрутах общей протяженностью около 9 тысяч километров.

Полученные данные помогут определить численность животных в регионе и установить лимиты добычи охотничьих ресурсов на 2026–2027 годы.

Отметим, что в 2025 году в Тульской области подсчет показали такое количество диких животных: