УК обяжут иметь технику и специалистов

— Сейчас жилищное законодательство для получения лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами не предъявляет каких-либо требований к наличию в штате компании квалифицированного персонала для содержания общедомового имущества и техники — автовышек для удаления сосулек и снега с крыши, тракторов и других машин. В настоящее время приняты изменения в Жилищный кодекс.