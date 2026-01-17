УК обяжут иметь технику и специалистов

О предстоящих нововведениях в законодательстве рассказал руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:
— Сейчас жилищное законодательство для получения лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами не предъявляет каких-либо требований к наличию в штате компании квалифицированного персонала для содержания общедомового имущества и техники — автовышек для удаления сосулек и снега с крыши, тракторов и других машин. В настоящее время приняты изменения в Жилищный кодекс.
Согласно им, до 1 сентября 2026 года такие требования должны быть разработаны и утверждены.