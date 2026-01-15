Самозанятым тулякам разрешили брать оплачиваемые больничные

Соцфонд расширил возможности поддержки самозанятых граждан. Начиная с 1 января 2026 года эта категория налогоплательщиков получила право на предоставление оплачиваемых больничных листов, рассказали в тульском ведомстве.
Что нужно сделать:
- зарегистрироваться в системе Социального фонда;
- выбрать уровень страхового возмещения, определяющего размеры выплат по болезни (возможны два варианта: 35 000 или 50 000 рублей);
- ежемесячно или единовременно вносить страховые платежи, рассчитываемые по ставке 3,84%.
Те, кто платит налог на профессиональный доход, могут добровольно присоединиться к программе пенсионного страхования в Социальном фонде. Срок уплаты — до 31 декабря текущего года. Учет происходит автоматически до 1 марта следующего года.