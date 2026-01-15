  1. Моя Слобода
Самозанятым тулякам разрешили брать оплачиваемые больничные

Нужно только ежемесячно или единовременно вносить страховые платежи.

Самозанятым тулякам разрешили брать оплачиваемые больничные
Фото freepik.com.

Соцфонд расширил возможности поддержки самозанятых граждан. Начиная с 1 января 2026 года эта категория налогоплательщиков получила право на предоставление оплачиваемых больничных листов, рассказали в тульском ведомстве. 

Что нужно сделать:

  • зарегистрироваться в системе Социального фонда;
  • выбрать уровень страхового возмещения, определяющего размеры выплат по болезни (возможны два варианта: 35 000 или 50 000 рублей);
  • ежемесячно или единовременно вносить страховые платежи, рассчитываемые по ставке 3,84%.

Те, кто платит налог на профессиональный доход, могут добровольно присоединиться к программе пенсионного страхования в Социальном фонде. Срок уплаты — до 31 декабря текущего года. Учет происходит автоматически до 1 марта следующего года.

15 января, в 13:53 0
