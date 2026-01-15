Самозанятым тулякам разрешили брать оплачиваемые больничные

Нужно только ежемесячно или единовременно вносить страховые платежи.

Фото freepik.com.

Соцфонд расширил возможности поддержки самозанятых граждан. Начиная с 1 января 2026 года эта категория налогоплательщиков получила право на предоставление оплачиваемых больничных листов, рассказали в тульском ведомстве.

Что нужно сделать:

зарегистрироваться в системе Социального фонда;

выбрать уровень страхового возмещения, определяющего размеры выплат по болезни (возможны два варианта: 35 000 или 50 000 рублей);

ежемесячно или единовременно вносить страховые платежи, рассчитываемые по ставке 3,84%.

Те, кто платит налог на профессиональный доход, могут добровольно присоединиться к программе пенсионного страхования в Социальном фонде. Срок уплаты — до 31 декабря текущего года. Учет происходит автоматически до 1 марта следующего года.