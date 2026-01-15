В Туле квартиру пенсионерки таинственным образом залило 40 раз за три месяца: УК не реагирует

По словам женщины, аварийная бригада больше по ее заявкам не приезжает: «Установку нам такую дали — не ездить на ваш адрес».

Первый раз потоп на кухне в квартире Татьяны Гвоздевой случился 21 октября прошлого года. Пенсионерка позвонила в УК «Свой дом». Прибывшая на вызов аварийная служба временно отключила водоснабжение. Но причину залития специалисты не нашли. Ситуация повторилась 28 октября, потом 5 и 29 ноября.

Сотрудники УК обследовали квартиру этажом выше и снова ничего не обнаружили. В акте от 3 декабря говорится:

«В квартире № 32 обнаружены следы намокания потолка на кухне. В квартире № 36 на момент выхода следов намокания не обнаружено. Общедомовые коммуникации в исправном состоянии».

То есть проблема есть, но причина не установлена.

Протечки в квартире продолжились. Татьяна Гвоздева записывала каждую дату и время очередного залития: 3—5 и 7, 26, 27, 29 и 31 декабря, 1, 3, 7 — 13 января. Всего, по ее словам, квартиру за три месяца заливало 40 раз.

— Я уже не знаю, что делать. В некоторые дни с потолка капает почти целый день с небольшими перерывами. А что является причиной — мне так и не ответили. Если у соседки сверху все в порядке и трубы не текут, значит, проблема между перекрытиями? Но и это директор УК Михаил Смирнов отрицает! Говорит, что коммуникации исправны. Но почему тогда у меня с потолка вода капает? — говорит пенсионерка.

Из-за постоянных протечек шкафы «украшают» лоточки и тарелки, на плите висят полотенца.

— Я теперь готовлю только на двух конфорках из четырех: те, что ближе к стене, постоянно сырые! Обои отвалились от влажности. Ну а потолок, сами видите, на что стал похож. И шкаф разбух от воды.

По словам женщины, аварийная бригада больше по ее заявкам не приезжает. «Установку нам такую дали — не ездить на ваш адрес», — признался ей как-то один из диспетчеров ЕДДС.

— Директор УК «Свой дом» меня игнорирует. На телефон не отвечает, а если сама прихожу в офис управляющей компании, то чуть ли не убегает. Один раз и вовсе заявил, что «мне пора уже о вечном думать, а не воевать с соседкой»! А у меня с ней нормальные отношения, конфликтов не было. Да, некоторое время назад она говорила, что якобы у меня какие-то вентиляторы работают и у нее от этого вибрация по всей квартире идет. Но у меня нет никаких вентиляторов! Я просто не понимаю, что мне делать, чтобы решить проблему. Должен же кто-то выяснить, откуда течет вода!

Редакция Myslo попыталась получить комментарий директора УК.

В первый раз он заявил: «Ну мне вот это зачем?» — и бросил трубку. На повторную просьбу журналиста дать комментарий и решить проблему пенсионерки ответил: «Мне это не интересно».

Женщина, устав от равнодушия, в декабре направила обращения в ГЖИ Тульской области, в приемную правительства региона, Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства. Но пока обратной связи не получила.