В кластере «Октава» стартовали открытые тренировки бегового клуба «Беги с Октавой»

«Беги с Октавой» — новое городское сообщество для тех, кто выбирает движение, осознанный образ жизни и живое общение.

В кластере «Октава» стартовали открытые тренировки бегового клуба «Беги с Октавой»
Фото предоставлено пресс-службой кластера «Октава».

Творческий индустриальный кластер «Октава» запустил регулярные открытые тренировки бегового клуба «Беги с Октавой».

Забеги будут проходить каждую субботу в 12.00 и рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки: от тех, кто только начинает бегать, до опытных спортсменов.

Проект реализуется в рамках стратегии развития «Октавы», которую поддерживает учредитель кластера Михаил Шелков. В ее основе — идея создания в Туле современной среды, где образование, культура, спорт и городские инициативы становятся частью повседневной жизни и формируют активное, вовлеченное сообщество горожан.

Первый забег состоялся 10 января, в период новогодних праздников, и собрал по регистрациям 41 участника. Для организаторов это стало подтверждением большого интереса к формату, однако проект задумывался как долгосрочная инициатива с более широкой миссией — формированием активного городского комьюнити.

«Мы хотим, чтобы „Беги с Октавой“ стал не просто серией тренировок, а пространством для встречи людей, которым важны развитие, образование и движение. Это сообщество тех, кто хочет быть частью города и вместе создавать новые смыслы — в спорте, культуре и жизни», — отмечают организаторы проекта.

Ближайшая встреча бегового клуба пройдет уже в эту субботу, 17 января, в 12.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте oktavaklaster.ru.

DSC_2320.jpg

Участников ждет насыщенная программа: сбор и разминка на 1-м этаже «Октавы», затем пробежка по маршруту «Октава» — улица Металлистов — мост — старая набережная — «Октава». На набережной запланирована работа с рельефом, горка и ускорения (3–5 повторов), после чего группа возвращается обратно в кластер. Общая дистанция пробежки составит около 7 км.

PAV-7521.jpg

Завершением встречи станет финиш в «Октаве» с кофе и чаем, а также совместный просмотр вдохновляющего фильма. Документальный фильм The edge of possible: a barkley marathons tale (с русскими субтитрами) расскажет атмосферную и визуально красивую историю о самом загадочном и сложном ультрамарафоне в мире.

Фильм не только о беге, но и о человеческом упорстве, границах возможного и внутреннем выборе не сдаваться, даже когда кажется, что дальше идти невозможно. Это сильное мотивационное завершение тренировки и отличный повод задержаться в компании единомышленников.

Проект «Беги с Октавой» ориентирован на то, чтобы сделать бег понятным, доступным и безопасным: темп и нагрузка подбираются таким образом, чтобы участие было комфортным для каждого, а поддерживающая атмосфера помогала сохранять регулярность и получать удовольствие от движения.

Организаторы также напоминают, что сейчас на улице холодно, поэтому рекомендуют одеваться теплее и учитывать погодные условия при выборе экипировки.

DSC_2365.jpg

Присоединиться к беговому клубу «Беги с Октавой» может любой желающий — достаточно зарегистрироваться, прийти в субботу к 12.00 и стать частью нового городского сообщества.

Возрастное ограничение: 12+.

сегодня, в 15:22 0
Событие
беговой клуб Беги с Октавой открытая тренировка
