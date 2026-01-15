В Ясногорске педофил изнасиловал 9-летнюю дочь

Обвиняемого на 2 месяца отправили в СИЗО.

В Ясногорске 33-летний местный житель обвиняется в насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По предварительной информации, 11 января пьяный обвиняемый изнасиловал 9-летнюю дочь. Девочка рассказала о случившемся родственникам, которые и обратились к правоохранителям.

По нашей информации, обвиняемый состоит на учете в наркологии, а мать девочки — лишена родительских прав.

14 января мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.