Генерал ФСБ Владимир Лебедев рассказал студентам ТулГУ об обороне Тулы

Встреча с Почетным гражданином Тулы и Тульской области прошла в кинолектории вуза.

Фото: t.me/tulauniversity

В память о героической обороне Тулы в 1941 году в патриотическом кинолектории Института права и управления ТулГУ состоялась встреча с Владимиром Лебедевым — генерал-майором ФСБ в запасе, Почетным гражданином Тулы и Тульской области.

Студенты пообщались с ветераном органов государственной безопасности, исследователем обороны Тулы. Владимир Петрович рассказал землякам о подвиге туляков в 1941 году и своей работе над книгами о роли НКВД в организации обороны города в годы Великой Отечественной войны.

В ходе встречи студентам показали документальный фильм «День первый мог бы стать последним. 1941. Тула», рассказывающий о героизме защитников Тулы и исторической важности этих событий.