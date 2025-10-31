  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Генерал ФСБ Владимир Лебедев рассказал студентам ТулГУ об обороне Тулы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Генерал ФСБ Владимир Лебедев рассказал студентам ТулГУ об обороне Тулы

Встреча с Почетным гражданином Тулы и Тульской области прошла в кинолектории вуза.

Генерал ФСБ Владимир Лебедев рассказал студентам ТулГУ об обороне Тулы
Фото: t.me/tulauniversity

В память о героической обороне Тулы в 1941 году в патриотическом кинолектории Института права и управления ТулГУ состоялась встреча с Владимиром Лебедевым — генерал-майором ФСБ в запасе, Почетным гражданином Тулы и Тульской области.

2.jpg

Студенты пообщались с ветераном органов государственной безопасности, исследователем обороны Тулы. Владимир Петрович рассказал землякам о подвиге туляков в 1941 году и своей работе над книгами о роли НКВД в организации обороны города в годы Великой Отечественной войны.

В ходе встречи студентам показали документальный фильм «День первый мог бы стать последним. 1941. Тула», рассказывающий о героизме защитников Тулы и исторической важности этих событий.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
31 октября, в 20:45 −3
Другие статьи по темам
Событие
встреча со студентамиТулГУТульский государственный университетоборона Тулы
Люди
Владимир Лебедев
Место
Тула
Погода в Туле: облачно и дождливо 
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле: облачно и дождливо 
сегодня, в 09:09, 161 2068 2
С Днем народного единства!
Жизнь Тулы и области
С Днем народного единства!
сегодня, в 10:50, 62 1208 -16
В Туле простятся с медсестрой отделения патологии новорожденных, погибшей в ДТП на Пролетарском мосту
Жизнь Тулы и области
В Туле простятся с медсестрой отделения патологии новорожденных, погибшей в ДТП на Пролетарском мосту
сегодня, в 13:27, 51 5363 1
Жесткое ДТП на Набережной Дрейера: пострадали несколько человек
Дежурная часть
Жесткое ДТП на Набережной Дрейера: пострадали несколько человек
сегодня, в 17:50, 38 2430 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С июля по сентябрь в Тульской области выявили 35 фальшивых купюр
С июля по сентябрь в Тульской области выявили 35 фальшивых купюр
В центре Тулы водителя «подвело зрение» и он нарушил ПДД
В центре Тулы водителя «подвело зрение» и он нарушил ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.