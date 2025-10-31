Отличившимся тулякам вручили государственные и региональные награды

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что День народного единства стал символом восстановления государственности и единства народа. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву — духовный и политический центр страны — от польских интервентов.

— В Смутное время внешние силы стремились расколоть и уничтожить нашу страну. И только благодаря сплоченности, несгибаемой силе духа и вере Россия смогла преодолеть тяжелые испытания. В ополчении плечом к плечу сражались представители разных народов и сословий: дворяне, крестьяне, казаки, купцы. Их победа не была бы возможна без всенародной поддержки, — сказал Дмитрий Миляев. — Мы вновь сталкиваемся с вызовами, требующими от нас решимости, стойкости и взаимовыручки. Вся страна и народ сплотились ради одной цели — защиты Отечества, сохранения суверенитета, национальной и культурной идентичности.

Губернатор вручил отличившимся жителям Тульской области государственные и региональные награды.

За заслуги в области здравоохранения и достигнутые трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Жеребцова, директор Тульского клинического центра детской психоневрологии имени Зубицкого:

— Это одновременно и огромная честь, и огромная ответственность за то дело, которым мы занимаемся. А я служу лучшей части Отечества — детям! В профессии я уже больше тридцати лет, вся моя профессиональная деятельность связана с детьми. Люблю свою работу за многозадачность, за общение с детьми, родителями, коллегами — у нас замечательная команда. Это все и трудно, и интересно. По жизни я иду с девизом: «Если нет дороги, проложу ее сама!»

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Анне Новиковой, главному специалисту сектора по работе с населением Управления социальной защиты населения Тульской области, город Новомосковск.

— Я очень благодарна, что так высоко оценили мою работу, сегодня мне очень радостно. Я каждый день принимаю население для оформления различных пособий, консультаций; идет работа с многодетными семьями, инвалидами. Рассказываю, какие пособия можно оформить, какие документы для этого нужны. У нас прекрасный коллектив, все девочки помогают, относятся с пониманием.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден ефрейтор запаса Андрей Морозов, старший стрелок мотострелкового отделения войсковой части 11/134, город Новомосковск.

Медалью Суворова награжден старшина запаса Вадим Фомин, командир мотострелкового объединения войсковой части 11/095, город Тула.

Дмитрий Миляев отметил, что в условиях СВО бойцы каждый день совершают подвиги, рискуют собой, порой отдавая самое дорогое — жизнь. Тульские оборонщики работают днем и ночью, производят вооружение и технику, которые обеспечивают преимущество на передовой. Семьи военнослужащих дарят им такую важную и нужную любовь и заботу. Врачи спасают раненых в госпиталях и на поле боя, борются за каждую жизнь.

Волонтеры, инженеры, предприниматели, педагоги, представители власти и деятели культуры — тысячи неравнодушных жителей помогают фронту.

Отправляют гуманитарные грузы, поддерживают родных бойцов, трудятся на благо региона.

— Именно в этом нерушимом единстве нашего народа — сила и могущество великой России. Благодарю каждого из вас за ежедневный труд, самоотверженность и вклад в приближение нашей общей Победы, — подчеркнул глава региона.