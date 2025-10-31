Полиция начала розыск туляка, порезавшего колеса более десятка авто

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября во дворах на улицах Пушкинской у домов № 30 и 32, а также на Ф. Энгельса в Туле. Около полуночи мужчина порезал колеса на автомобилях. Среди поврежденных машин — Mercedes, Audi, BMW.

Владельцы авто написали заявления в полицию. Пока по данным фактам в ОП «Советский» проводилась процессуальная проверка и шло установление ущерба, жители сами по камерам вычислили злоумышленника до того момента. Они отследили его передвижение по дворам до подъезда, оборудованного видеокамерой.

По записи можно предположить, что мужчина нетрезв. К подъезду он подходит шаткой походкой.

Видео потерпевшие передали следователю.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили, что подозреваемый объявлен в розыск.