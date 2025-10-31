  1. Моя Слобода
  Полиция начала розыск туляка, порезавшего колеса авто
Полиция начала розыск туляка, порезавшего колеса более десятка авто

Владельцы машин, кстати, тоже.

Полиция начала розыск туляка, порезавшего колеса более десятка авто

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября во дворах на улицах Пушкинской у домов № 30 и 32, а также на Ф. Энгельса в Туле. Около полуночи мужчина порезал колеса на автомобилях. Среди поврежденных машин — Mercedes, Audi, BMW.

Владельцы авто написали заявления в полицию. Пока по данным фактам в ОП «Советский» проводилась процессуальная проверка и шло установление ущерба, жители сами по камерам вычислили злоумышленника до того момента. Они отследили его передвижение по дворам до подъезда, оборудованного видеокамерой.

По записи можно предположить, что мужчина нетрезв. К подъезду он подходит шаткой походкой.

Видео потерпевшие передали следователю.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили, что подозреваемый объявлен в розыск. 

сегодня, в 17:04 +2
