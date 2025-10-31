  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Сотруднице Болоховского завода сантехнических заготовок не платили зарплату: возбуждено дело - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сотруднице Болоховского завода сантехнических заготовок не платили зарплату: возбуждено дело

Об этом сообщает региональный СК.

Сотруднице Болоховского завода сантехнических заготовок не платили зарплату: возбуждено дело

В Тульской области сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Myslo, основанием для возбуждения дела стало обращение в СК от сотрудницы Болоховского завода сантехнических заготовок. Женщина заявила, что на протяжении длительного времени ей без каких-либо оснований не выплачивается зарплата.

— Глава регионального СК Владимир Усов поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и принять исчерпывающие меры к возмещению причиненного женщине ущерба, — добавили в пресс-службе СК.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:20 +2
Другие статьи по темам
Прочее
СКневыплата заработной платыБолоховоуголовное дело
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
Дежурная часть
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай
сегодня, в 10:16, 243 23795 4
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
Дежурная часть
«Детей среди погибших и раненых нет»: Дмитрий Миляев о жестком ДТП с трамваем и маршрутками у «Макси»
сегодня, в 08:59, 109 10517 0
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
Дежурная часть
Прокуратура проверит работу Тулгорэлектротранса после смертельного ДТП на мосту у «Макси»
сегодня, в 12:22, 95 3377 2
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 октября: дожди и ветер
сегодня, в 07:00, 77 1082 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Отличившимся тулякам вручили государственные и региональные награды
Отличившимся тулякам вручили государственные и региональные награды
В Туле прошло заседание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора
В Туле прошло заседание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.