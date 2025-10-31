Сотруднице Болоховского завода сантехнических заготовок не платили зарплату: возбуждено дело

В Тульской области сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Myslo, основанием для возбуждения дела стало обращение в СК от сотрудницы Болоховского завода сантехнических заготовок. Женщина заявила, что на протяжении длительного времени ей без каких-либо оснований не выплачивается зарплата.
— Глава регионального СК Владимир Усов поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и принять исчерпывающие меры к возмещению причиненного женщине ущерба, — добавили в пресс-службе СК.