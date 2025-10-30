  1. Моя Слобода
Туберкулез в тульском педуниверситете: врачи назвали первые признаки заболевания
Фото www.freepik.com.

Туберкулез в тульском педуниверситете: врачи назвали первые признаки заболевания

Мнением поделилась Анна Абрамченко, ассистент кафедры фтизиатрии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России.

Главный источник заражения — человек, больной «открытой» формой туберкулёза. При кашле, чихании и сплевывании мокроты образуются небольшие капельки, взвешенные в воздухе, которые содержат возбудитель — микобактерию туберкулеза (палочки Коха).

Самые большие капли оседают на землю, в то время как маленькие остаются в воздухе и движутся вместе с ним. Абрамченко отмечает, что от момента заражения (инфицирования) до развития болезни может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Получается, что заразиться(инфицироваться) — не значит заболеть.

«По статистике, инфицирована примерно треть населения Земли, но болеет лишь малая часть. Почему? Потому что наш иммунитет в 90% случаев способен „запереть“возбудителя и не дать ему размножиться. Болезнь развивается, когда иммунная система даёт сбой.Защита от туберкулёза детей и подростков — это не один шаг, а целая стратегия. Она стоит на „трёх китах“, — отмечает Анна Абрамченко. 

Элементы защиты:

1. Прививка БЦЖ

Проба Манту с 2ТЕ (проба с туберкулином) — это специфический тест, который показывает, знаком ли организм с туберкулёзной палочкой (определение инфицирования). Она может среагировать и у ребенка после вакцинации БЦЖ, поэтому её интерпретация требует ежегодного динамического наблюдения. Проводится у вакцинированных детей с 1 года до 7 лет включительно 1 раз в год, у невакцинированных — с 6 месяцев 2 раза в год до достижения 7 лет.

Проба с АТР (Диаскинтест) — это более современный и инновационный
тест. Он реагирует только на специфические белки, которые появляются
в организме при размножении микобактерии. Положительная проба с
АТР — это повод для дополнительного обследования ребенка, сигнал,
что возбудитель в организме «проснулся» и начал действовать. Проба
проводится ежегодно у детей с 8 по 14 лет.

2. Для подростков 15-17 лет предусмотрено также ежегодное обследование
на туберкулез в виде проведения флюорографии или пробы с АТР. У детей туберкулёз зачастую начинается
бессимптомно. Эти пробы — как система раннего предупреждения,
которая позволяет «поймать» болезнь на стадии до ее развития, когда
можно легко профилактировать, не дожидаясь тяжелых последствий.

Как понять, что пора к врачу:

  • Длительный кашель (более 3 недель).
  • Субфебрильная температура (37,0–37,5 °C) по вечерам.
  • Повышенная потливость по ночам.
  • Необъяснимая потеря веса, слабость, утомляемость.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Университете имени Льва Толстого сообщили о выявленном случае туберкулёза у студентки первого курса. С 17 сентября девушка находилась на лечении и не приходила на занятия.

сегодня, в 11:13 +1
