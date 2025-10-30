В Тульском педуниверситете выявлен случай туберкулеза

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Университете имени Льва Толстого сообщили о выявленном случае туберкулёза у студентки первого курса. С 17 сентября девушка находилась на лечении и не приходила на занятия.

Сотрудники университета совместно с представителями Минздрава и специалистами Роспотребнадзора организовали тщательную санобработку помещений и начали регулярный медицинский мониторинг состояния здоровья всех студентов и преподавателей. Все мероприятия проводятся под строгим контролем.

«Ситуация находится на постоянном контроле. Случаев заболевания среди других студентов, преподавателей и сотрудников мониторинг не выявил», — отметили в вузе.

Отметим, при поступлении студентка представила все требуемые документы, в том числе, подтверждающие отсутствие заболеваний, представляющих угрозу для окружающих.