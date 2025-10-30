  1. Моя Слобода
В Туле выставили на продажу часть здания «Ростелекома» на Каминского
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле выставили на продажу часть здания «Ростелекома» на Каминского

За большую часть огромного офисного здания просят 500 миллионов рублей.

На продажу выставлен лот — нежилые помещения общей площадью 3634,7 м² на пр. Ленина, 33-а в Туле. В здании есть все инженерные коммуникации, отопление — от газовой котельной ПАО «Ростелеком». Планировка помещений — смешанная.

Продавец указал, что продаются помещения на 1-7 этажax. Офис «Ростелеком» и «Почта России» сохраняются, на продажу выставлены свободные зоны.

«Используется на праве аренды. К новому собственнику переходит право аренды земельного участка в том же объеме, с учетом площади продаваемых нежилых помещений, — пишет продавец. — Стоимость продажи объекта недвижимости является предварительной и будет уточнена после завершения внутрикорпоративных / административных мероприятий». 

890f429a-4acc-4128-a333-9511dbb0e20a_b.jpg

Фотограф:
сегодня, в 10:53 −2
Туберкулез в тульском педуниверситете: врачи назвали первые признаки заболевания
Туберкулез в тульском педуниверситете: врачи назвали первые признаки заболевания
В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей
В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей
