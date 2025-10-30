В Туле выставили на продажу часть здания «Ростелекома» на Каминского

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

На продажу выставлен лот — нежилые помещения общей площадью 3634,7 м² на пр. Ленина, 33-а в Туле. В здании есть все инженерные коммуникации, отопление — от газовой котельной ПАО «Ростелеком». Планировка помещений — смешанная.

Продавец указал, что продаются помещения на 1-7 этажax. Офис «Ростелеком» и «Почта России» сохраняются, на продажу выставлены свободные зоны.

«Используется на праве аренды. К новому собственнику переходит право аренды земельного участка в том же объеме, с учетом площади продаваемых нежилых помещений, — пишет продавец. — Стоимость продажи объекта недвижимости является предварительной и будет уточнена после завершения внутрикорпоративных / административных мероприятий».