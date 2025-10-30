Игроман из Узловой, убивший тетку и её внучку ради 12 тысяч рублей, попросил суд отпустить его в колонию-поселение

Преступление было совершено еще в 2007 году.

В Туле суд рассмотрел апелляцию 38-летнего Павла С. В 2008 году мужчина был осужден за двойное убийство и кражу.

По информации Myslo, преступление Павел совершил в декабре 2007 года. Студент из Узловой накопил множество долгов: занимал у знакомых и родственников деньги, которые спускал в игровых автоматах. Чаще всего в долг парню давала его пожилая тетя. Накануне Нового года Павел в очередной раз пришел к ней в гости с просьбой проспонсировать намечающиеся каникулы.

Но в этот раз женщина отказала непутевому племяннику. Тогда парень решил убить родственницу и обокрасть. Парой дней позже приехал к ней на «Ниве», которую ему не так давно подарили родители, заявил, что отвезет её в гости к родственникам. План Павла едва не сорвался, так как у тетки гостила 17-летняя внучка. Немного подумав, студент решил, что убьет заодно и молодую девушку.

Вывез своих жертв на трассу: разбил тетке голову молотком, а её внучку задушил. Тела зарыл в снег, после чего вернулся в квартиру родственницы. Украл оттуда 12 000 рублей и поехал отмечать Новый год.

Проиграв все украденные деньги студент написал явку с повинной. В феврале 2009 года ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Отбыв предусмотренную уголовным законом часть срока наказания, Павел обратился в суд с ходатайством об изменении вида исправительного учреждения и переводе его в колонию-поселение.

Рассмотрев апелляцию, суд отказал в ходатайстве — мужчина проведет в колонии весь свой срок.

