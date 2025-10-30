  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулу начали украшать к Новому году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулу начали украшать к Новому году

Праздничные световые конструкции монтируют на площади Ленина.

Тулу начали украшать к Новому году
Фото Myslo.

Тулу готовят к Новому году. Так, на площади Ленина уже монтируют световые каскады, которые используют для украшения фонтанов. 

photo_2025-10-27_12-09-03.jpg

Напомним, что также на площади идет полным ходом установка Губернского катка. 

Сюжет: Новый год-2026
В Туле пройдет забег Дедов Морозов
Жизнь Тулы и области
В Туле пройдет забег Дедов Морозов
21 октября, в 16:31, 8 1611 0
На площади Ленина начали монтаж Губернского катка
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина начали монтаж Губернского катка
20 октября, в 17:04, 4 1197 -1
На площади Ленина 18 октября начнут монтировать Губернский каток
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина 18 октября начнут монтировать Губернский каток
16 октября, в 19:49, 20 1013 -1
Губернский каток в Туле откроется 4 декабря: на установку потратят 71 млн рублей 
Жизнь Тулы и области
Губернский каток в Туле откроется 4 декабря: на установку потратят 71 млн рублей 
10 октября, в 14:36, 25 1377 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новогодние украшения
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 98 2885 0
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 166 1235 4
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 183 10078 19
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 45 2052 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают присоединиться к Большому этнографическому диктанту
Туляков приглашают присоединиться к Большому этнографическому диктанту
В арт-резиденции «ДКЖ» пройдет полуфинал Тульской областной Премьер-Лиги КВН
В арт-резиденции «ДКЖ» пройдет полуфинал Тульской областной Премьер-Лиги КВН
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.