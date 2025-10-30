Тулу начали украшать к Новому году

Тулу готовят к Новому году. Так, на площади Ленина уже монтируют световые каскады, которые используют для украшения фонтанов.
Напомним, что также на площади идет полным ходом установка Губернского катка.
Праздничные световые конструкции монтируют на площади Ленина.
