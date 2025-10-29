Тульское село Панино десятки лет живет без дорог и воды

О Панино, где из-за увязшей в грязи скорой умер человек, в середине октября говорили все соцсети. Myslo побывал в селе: оказалось проблема не только в дороге.

Когда-то в Панино было многолюдно. Самые старые упоминания села датируются аж концом XVI века. В первой половине XVII века тут была построена деревянная церковь Николая Чудотворца, а в 1790 году — современный храм. В советские годы населенный пункт был в почете. Рядом располагались шахты, где местные могли работать. С их закрытием в селе начала угасать жизнь.

Теперь с осени село Панино — это тишина, нарушаемая лишь стуком воды, стекающей в ведра, бочки, тазики.

Вода что золото

— Вот так о нас заботится администрация, — отвечает на приветствие женщина, которую наконец-то встретили после обхода более десятка дворов, не достучавшись до хозяев домов. В руках у неё мокрые вещи.

— Что вы имеете в виду?

— Стираем, пока дожди идут. Воды нет, поэтому стираем, когда погода позволяет.

Юрий Гаврилин — Панино в забвении 25 лет, — поясняет Юрий Гаврилин, житель села. — Мы хлопочем по всем вопросам, начиная от дорог и воды и заканчивая пожарной безопасностью и сотовой связью. Обращались в прокуратуру, после чего в 2020-м суд обязал администрацию привести дороги в порядок и снабдить Панино водой. В 90-е шахты законсервировали, не подумав, какими экологическими бедами это обернется. У нас пересохли все колодцы, каскад прудов и река. Осталась только тонкая струйка из ржавой трубы, которую протянула от скважины ещё администрация шахт. Решение суда получили, но проблема не решена.

Долгие годы Панино и расположенные рядом деревни Голубовка и

Рублёвка живут, будто при царе Горохе: летом собирают дождевую

воду, а зимой топят снег.

Для питья, у кого есть возможность, привозят из города — себе и соседям.

Елена Киршеева — А зимой, представляете, сколько снега надо натопить, чтобы не только помыться, но и постирать! Мы к маме приезжаем, привозим ей чистые вещи и забираем то, что уже надо постирать. По-другому никак, — рассказывает жительница Рублёвки Елена Киршеева.

Кстати, на минувшей неделе староста села Тимур Ахмедов в соцсетях напомнил чиновникам о проблеме с водой. Он сообщил, что для питьевых целей используют бесхозные водо­заборы.

Получил ответ, что водоснабжение «ведется из индивидуальных и общественной скважин. Право собственности на них у МО Бородинское. По результатам химанализа вода не соответствует нормативам — превышена жесткость и содержание кальция и магния. Она пригодна для употребления после кипячения. Для очистки необходима станция водоподготовки, этот вид работ требует значительных затрат. В администрации МО Бородинское средства на это не предусмотрены».

Какую цель преследовал такой ответ — можно только гадать. То ли жителям открыть глаза, что на самом деле есть вода и её надо просто прокипятить. То ли от контролирующих органов прикрывали отдельные части тела ответ­ственные лица из числа администрации. Понимания, когда будет решена проблема и какие меры принимаются, сей ответ так и не дал.

Дороги дОроги

Панино, Голубовка и Рублёвка расположены друг за другом. Их связывает общая грунтовая дорога протяженностью порядка шести километров. К весенне-осенней распутице трудностей добавляет и холмистый рельеф местности.

Машину нам пришлось оставить еще в Голубовке, вблизи того места, откуда велась съемка видео со скорой и пожарной. Дом же, куда выезжали медики, расположен в Рублёвке.

— Зимой дороги тоже нет. В прошлом году человеку стало плохо, а дороги не расчищены. Скорая не смогла проехать. Пациента транспортировали подручными средствами. Еще был случай, когда один из жителей с подозрением на инсульт шел пешком до медиков, — рассказывает Юрий Михайлович.

Пытались через «Народный бюджет» решить проблему, но не смогли — мало «благополучателей». В этом году силами мест­ной администрации частично залатали дорогу. Но засыпать все труднопроходимые участки — дорогое удовольствие.

У дома, куда приезжала скорая, в окружении все тех же ведерок для сбора дождевой воды встречаем пожилую женщину Нину Васильевну. Ее супруг скончался накануне на 84-м году жизни.

— Он сначала работал на 16-й шахте, — вспоминает она. — Потом шахта закрылась, мы переехали в Тулу. Более 50 лет прожили вместе! Нет, медики быстро приехали, вопросов нет. Он долго болел и умер. Им оставалось констатировать смерть. А застряли они на обратном пути… — рассказывает женщина.

Без протокола

В это время к дому подъехал глава администрации Киреев­ского района Владислав Галкин и руководитель администрации МО Бородинское Оксана Альбова. Смерть простого человека и неправильно интерпретированная в соцсетях ситуация со скорой стали веским поводом для визита и честного разговора с жителями о наболевшем.

Владислав Галкин — Грейдирование грунтовых дорог только ухудшит ситуацию, — говорит Владислав Галкин. — Надо серьезно заниматься, а это совершенно другой объем средств. Мы составляли примерную смету на отсыпку щебнем. Понадобится около 35 млн рублей. Это не только щебень, но и обустройство корыта, отсыпка подушки. Дорожный фонд Киреевского района на год — всего 130 млн рублей. Это не только на ремонт, но и на содержание — уборка зимой и летом. Мы понимаем вашу проблему и подаем заявки в министерство дорожного хозяйства Тульской обла­сти. Сейчас формируется новый трехлетний план работ, куда мы направим ее снова. Что же касается воды, то мы будем чистить колодцы регулярно, чтобы вода соответствовала нормативу. О централизованном водоснабжении говорить сложно. Во-первых, потому что это еще более дорого. А во-вторых, пробурить скважину — недостаточно. Понадобится установка станции водоподготовки, которая потребует денег на обслуживание. С учетом того, что на три деревни зарегистрированных жителей не более сотни, тариф окажется дорогим. Вряд ли кто-то этому обрадуется. Поэтому поддержание качества воды в колодцах — это, наверное, самое оптимальное, что сейчас можно сделать.

Жители в целом согласились с утверждением относительно воды и не стали спорить.

Спустя несколько дней стало известно, что автодорога Панино — Голубовка — Рублевка протяженностью около 6 км внесена в предварительный план ремонта дорог до 2030 года. Работы запланированы на 2028 год.