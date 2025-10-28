В Тульской области бывшие шахтеры и летчики получили надбавку к пенсии

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области в октябре бывшим шахтерам и летчикам выплатили дополнительную надбавку к пенсии, сообщает региональный Соцфонд РФ.

Эту сумму назначают специально тем, кто вышел на пенсию досрочно из-за тяжёлой работы: шахтёрам, рабочим на бурении шахт, горноспасателям и другим сотрудникам угольной отрасли, а также пилотам и членам экипажа гражданских авиалайнеров.

Размеры доплаты зависят от конкретного случая каждого пенсионера и включают такие факторы, как общий стаж, зарплата и среднемесячная оплата труда по всей стране.

Доплата индексируется ежеквартально, начиная с периода спустя два-три месяца после внесения работодателем соответствующего взноса.

Таким образом, после перерасчета бывшим работникам угольной отрасли Тульской области начислили 4667 рублей, а летчикам — 27 104 рубля.