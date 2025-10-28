  1. Моя Слобода
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
Фото Алексея Пирязева.

Он начнет действовать с 1 января 2026 года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа Президента, сообщают РИА Новости. 
 
Сейчас призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
 
Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа Президента РФ в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

сегодня, в 13:13
