Ночная атака на Тулу: обломок БПЛА рухнул на территорию стадиона

Ночная атака на Тулу: обломок БПЛА рухнул на территорию стадиона

Место падения оцеплено, на месте работают экстренные службы.

По информации Myslo, обломок одного из БПЛА рухнул на стадион, расположенный в Привокзальном округе Тулы. Место падения оцеплено, на месте работают экстренные службы. Ситуация находится на контроле.

эвакуация.jpg

Напомним, ночью 27 октября Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Сегодня после отражения воздушной атаки ВСУ на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов города Тулы были обнаружены элементы БПЛА. 

 

сегодня, в 15:16
