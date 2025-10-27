Ночная атака на Тулу: обломок БПЛА рухнул на территорию стадиона

По информации Myslo, обломок одного из БПЛА рухнул на стадион, расположенный в Привокзальном округе Тулы. Место падения оцеплено, на месте работают экстренные службы. Ситуация находится на контроле.

Напомним, ночью 27 октября Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Сегодня после отражения воздушной атаки ВСУ на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов города Тулы были обнаружены элементы БПЛА.