«Перестали отвечать, выключили телефон»: туляки обвинили ресторан Ten в обмане

«Перестали отвечать, выключили телефон»: туляки обвинили ресторан Ten в обмане

После скоропостижного закрытия гастробистро у туляков остались ресторанные сертификаты. Ни ужина, ни денег.

Как минимум две тулячки пожаловались редакции Myslo на невозможность вернуть деньги за сертификаты.

У Кристины остался на руках свадебный подарок — бумага на 5000 рублей в Ten, которую они с мужем не успели реализовать. И уже не успеют. 

— 12 октября неожиданно закрылся ресторан Ten, — рассказала девушка. — О своем закрытии они объявили буквально накануне — 10 октября. У многих людей остались сертификаты в ресторан, не только у нас. Но просьбы о возврате средств руководство ресторана игнорирует. Я написала им 10 октября, мне прислали пример заявления на имя директора ООО «ОЧТ» о возврате. Я заполнила бланк и отправила менеджеру ресторана. 11 октября мне обещали дать обратную связь, но далее просто перестали отвечать и выключили телефон.

Получается, что множество людей остались обманутыми.

Еще одна тулячка, Елизавета, осталась с двумя такими сертификатами — на 5000 рублей каждый.

— Купили их незадолго до закрытия ресторана. Что теперь с ними делать? Планирую обратиться в прокуратуру.

Myslo удалось связаться с владельцем ресторана Ten. Он сообщил, что вопрос с возвратом денег решится в ближайшие два дня, беспокоиться не нужно. И тем, у кого остались сертификаты в Ten, обязательно ответят и вернут средства.

сегодня, в 18:28
