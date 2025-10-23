Автономный автомобиль проехал без вмешательства водителя из Москвы в Тулу и обратно

Кадр из видео.

Легковой автономный автомобиль Яндекса совершил самостоятельную поездку по маршруту Москва — Тула — Москва. Сообщается, что водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление.

Всю дорогу автомобиль вела разработанная технология автономного управления. В её основе лежит нейросеть-трансформер, которая обучена на массиве данных о действиях опытных водителей. Нейросеть предсказывает поведение других участников движения и планирует траекторию с учётом прогноза.

Машина выполняла активное маневрирование, уступала дорогу общественному транспорту, аккуратно объезжала зоны дорожных работ и миновала пункты взимания платы на трассе — расчёт за проезд производился транспондером.

Общая протяжённость маршрута составила почти 400 км. Он проходил по улицам Москвы и Тулы, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 «Дон». На пути встречались развязки, регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, а плотность потока менялась — в городе возникали заторы, а на трассах движение было преимущественно свободным.