  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Автономный автомобиль проехал без вмешательства водителя из Москвы в Тулу и обратно - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Автономный автомобиль проехал без вмешательства водителя из Москвы в Тулу и обратно
Кадр из видео.

Автономный автомобиль проехал без вмешательства водителя из Москвы в Тулу и обратно

Общая протяжённость маршрута составила почти 400 км.

Легковой автономный автомобиль Яндекса совершил самостоятельную поездку по маршруту Москва — Тула — Москва. Сообщается, что водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление.

Всю дорогу автомобиль вела разработанная технология автономного управления. В её основе лежит нейросеть-трансформер, которая обучена на массиве данных о действиях опытных водителей. Нейросеть предсказывает поведение других участников движения и планирует траекторию с учётом прогноза.

Машина выполняла активное маневрирование, уступала дорогу общественному транспорту, аккуратно объезжала зоны дорожных работ и миновала пункты взимания платы на трассе — расчёт за проезд производился транспондером.

Общая протяжённость маршрута составила почти 400 км. Он проходил по улицам Москвы и Тулы, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 «Дон». На пути встречались развязки, регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, а плотность потока менялась — в городе возникали заторы, а на трассах движение было преимущественно свободным.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автономный автомобиль
Владимир Путин: «Многодетность должна стать нормой»
Мир
Владимир Путин: «Многодетность должна стать нормой»
сегодня, в 15:55, 65 817 -17
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
сегодня, в 07:00, 113 1582 5
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
сегодня, в 13:52, 57 2773 4
На Хворостухина возле высотки обнаружен труп девочки
Дежурная часть
На Хворостухина возле высотки обнаружен труп девочки
сегодня, в 10:49, 31 6659 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Перестали отвечать, выключили телефон»: туляки обвинили ресторан Ten в обмане
«Перестали отвечать, выключили телефон»: туляки обвинили ресторан Ten в обмане
В центре Тулы водитель разглядел свободную полосу, но не «заметил» сплошную
В центре Тулы водитель разглядел свободную полосу, но не «заметил» сплошную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.