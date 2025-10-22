  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле стартовал Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартовал Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова

В этом году он приурочен сразу к нескольким датам: 80-летию Великой Победы, году Защитника Отечества и обороне Тулы.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проходит в двадцать третий раз. 

Фестиваль был создан в 2003 году и посвящен памяти народного артиста СССР, лауреата Ленинской и государственных премий, создателя легендарной киноэпопеи «Освобождение» — Юрия Озерова. Это мероприятие — дань уважения мужеству и героизму защитников Родины, благодарность тем, кто с оружием в руках защищал свободу нашей земли и тем, кто сегодня продолжает эту священную миссию. В течение долгих лет он проводился на различных площадках в городах-героях, путешествуя из Москвы до Санкт-Петербурга, Брянска, Рязани, Ростова-на-Дону… И, наконец, с 2016 года обосновался в Тульской области.

В преддверии торжественной церемонии открытия в Туле XXIII Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова прошла пресс-конференция, где приняли участие: заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова, военный журналист и политолог Василий Фатигаров, российский актер театра и кино Юрий Назаров, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко, а также гости из Китая: президент Всекитайского научного общества мирового кино Ли Цянь и руководитель китайской делегации и генеральный директор Airmita Лян Ду

кино.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ольга Гремякова поприветствовала собравшихся от лица губернатора Дмитрия Миляева и отметила, что Международный фестиваль военного кино в Туле проходит уже 10-й раз: 

— Это большая ответственность и почетная миссия. Фестиваль востребован, и мы рады такому длительному и глубокому сотрудничеству с организаторами. Тула — город-герой, и ее вклад в победу всегда был значительным как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня. Тула работает на оборону нашего государства и защиту рубежей. Поэтому фестиваль военного кино как ничто откликается духу туляков разных возрастов. 

кино1.jpegФото пресс-службы правительства Тульской области.

Ольга Гремякова также поприветствовала гостей из Китая, отметила неоценимый вклад каждого народа в победу в мировой войне.

— В этом году программа мероприятия развернется на 35 площадках в 15 муниципальных образованиях Тульской области. Мы будем смотреть игровое кино и документальные фильмы, среди которых хроники и журналистские работы о битве за Донбасс. Традиционно в программе представлены детские фильмы, короткометражное и ретроспективное кино. Все картины выражают героизм советского и других народов в борьбе за мир и правду. 

Любовь Руденко поделилась личной историей своей семьи, рассказав о своем отце, и призвала всех снимать честное кино: 

Я приехала на этот фестиваль ради хорошего, правдивого кино. Для меня очень дорога память о моем отце — Николай Руденко дошел до Берлина с авиационным полком. Он отправился на фронт в 1943 году, будучи выпускником летного училища, не заехав даже домой к родителям. На берлинской стене есть моя фамилия — Руденко, чем я очень горжусь. Отец прошел колоссальные жернова — два года фронта. И удивительно, что он не получил ни одного ранения. Господь его так хранил, наверное, для того, чтобы родилась я и сегодня могла об этом рассказывать. Я вижу, как растут города, рождаются новые люди, и им надо рассказывать, благодаря кому сегодня мы живем. 

pxusd6bwijho065si5xe199s5z5y7jgd.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ли Цянь поприветствовала всех и искренне поблагодарила оргкомитет за приглашение и продуманную организацию: 

— Для меня большая честь представлять Китайскую ассоциацию мирового кинематографа на этом значимом фестивале в городе-герое Туле, известном нам также как кузница оружия. В 2023 году я представила на этом фестивале фильм «Клятва спасителей», и высокая оценка, полученная от оргкомитета, до сих пор живо хранится в моей памяти. Фильмы на военную тему несут в себе память об истории и дань уважения героям, а также воплощают общее стремление человечества к миру. 

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла в Городском концертном зале Тулы. Ведущими церемонии стали дикторы Центрального телевидения, заслуженный артист России Евгений Кочергин и народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

_DZY4326.jpg

Они представили специального гостя фестиваля — дочь советского летчика-аса истребительной авиации, участника Великой Отечественной и Корейской войн, Героя Советского Союза Сергея Крамаренко — Надежду Маринчук.

Членами жюри фестиваля стали: заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова, военный журналист и политолог Василий Фатигаров, российский актер театра и кино Юрий Назаров, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко, российская актриса театра и кино, поэтесса, член Союза писателей России Полина Нечайло, российская актриса озвучивания и дубляжа Варвара Саранцева, российский актер театра и кино Максим Дрозд, российский кинорежиссер и сценарист, президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев, певица, финалистка телевизионного конкурса «Ну-ка, все вместе!» Ксения Корнеева, заслуженный артист России, актер театра и кино Владислав Демченко, певица, победительница 10-го сезона шоу «Голос.Дети» Сюй Мохань. 

_DZY4395.jpg

_DZY4425.jpg

На сцене были представлены награды победителям фестиваля: золотые мечи, изготовленные мастерами прославленного объединения «Софрино», и особый приз имени Николая Лялина за актерское мастерство.

_DZY4362.jpg

Этим призом отмечают артистов, которые своим талантом продолжают славные традиции отечественного кино. В разные годы его обладателями становились Кирилл Плетнев, Алексей Кравченко, Алексей Бардуков, Сергей Маховиков, Екатерина Шпица. Сегодня его обладателем стал российский актер театра и кино Максим Дрозд

_DZY4525.jpg

За большой вклад в развитие военного кино на сцене был награжден российский кинорежиссер и сценарист, президент Гильдии кинорежиссеров России, лауреат государственных премий РФ Николай Лебедев

_DZY4488.jpg

Фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова собрал десятки фильмов из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Показ фильмов пройдет более чем на 35 киноплощадках региона. 

Также для гостей фестиваля запланированы творческие мероприятия и одно уникальное событие — Неделя китайского кино. На нём все желающие смогут ознакомиться с фильмами из Поднебесной с русскими субтитрами.

_ZYB0600.jpg

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
22 октября, в 15:49 0
Другие статьи по темам
Событие
военный кинофестивальфестиваль военного кино имени Озерова
Место
ТулаГородской концертный зал
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
сегодня, в 07:00, 168 1572 5
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
сегодня, в 09:11, 25 2631 2
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
Жизнь Тулы и области
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
сегодня, в 12:56, 18 988 4
В августе туляки потратили почти 900 млн рублей на платные медуслуги
Жизнь Тулы и области
В августе туляки потратили почти 900 млн рублей на платные медуслуги
сегодня, в 12:32, 16 520 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячка Милана Яворская стала «Вице-мисс Космо Россия 2025»
Тулячка Милана Яворская стала «Вице-мисс Космо Россия 2025»
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.