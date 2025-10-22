В Туле стартовал Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этом году он приурочен сразу к нескольким датам: 80-летию Великой Победы, году Защитника Отечества и обороне Тулы.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проходит в двадцать третий раз.

Фестиваль был создан в 2003 году и посвящен памяти народного артиста СССР, лауреата Ленинской и государственных премий, создателя легендарной киноэпопеи «Освобождение» — Юрия Озерова. Это мероприятие — дань уважения мужеству и героизму защитников Родины, благодарность тем, кто с оружием в руках защищал свободу нашей земли и тем, кто сегодня продолжает эту священную миссию. В течение долгих лет он проводился на различных площадках в городах-героях, путешествуя из Москвы до Санкт-Петербурга, Брянска, Рязани, Ростова-на-Дону… И, наконец, с 2016 года обосновался в Тульской области.

В преддверии торжественной церемонии открытия в Туле XXIII Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова прошла пресс-конференция, где приняли участие: заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова, военный журналист и политолог Василий Фатигаров, российский актер театра и кино Юрий Назаров, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко, а также гости из Китая: президент Всекитайского научного общества мирового кино Ли Цянь и руководитель китайской делегации и генеральный директор Airmita Лян Ду.



Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ольга Гремякова поприветствовала собравшихся от лица губернатора Дмитрия Миляева и отметила, что Международный фестиваль военного кино в Туле проходит уже 10-й раз:

— Это большая ответственность и почетная миссия. Фестиваль востребован, и мы рады такому длительному и глубокому сотрудничеству с организаторами. Тула — город-герой, и ее вклад в победу всегда был значительным как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня. Тула работает на оборону нашего государства и защиту рубежей. Поэтому фестиваль военного кино как ничто откликается духу туляков разных возрастов.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ольга Гремякова также поприветствовала гостей из Китая, отметила неоценимый вклад каждого народа в победу в мировой войне.

— В этом году программа мероприятия развернется на 35 площадках в 15 муниципальных образованиях Тульской области. Мы будем смотреть игровое кино и документальные фильмы, среди которых хроники и журналистские работы о битве за Донбасс. Традиционно в программе представлены детские фильмы, короткометражное и ретроспективное кино. Все картины выражают героизм советского и других народов в борьбе за мир и правду.

Любовь Руденко поделилась личной историей своей семьи, рассказав о своем отце, и призвала всех снимать честное кино:

—Я приехала на этот фестиваль ради хорошего, правдивого кино. Для меня очень дорога память о моем отце — Николай Руденко дошел до Берлина с авиационным полком. Он отправился на фронт в 1943 году, будучи выпускником летного училища, не заехав даже домой к родителям. На берлинской стене есть моя фамилия — Руденко, чем я очень горжусь. Отец прошел колоссальные жернова — два года фронта. И удивительно, что он не получил ни одного ранения. Господь его так хранил, наверное, для того, чтобы родилась я и сегодня могла об этом рассказывать. Я вижу, как растут города, рождаются новые люди, и им надо рассказывать, благодаря кому сегодня мы живем.



Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ли Цянь поприветствовала всех и искренне поблагодарила оргкомитет за приглашение и продуманную организацию:

— Для меня большая честь представлять Китайскую ассоциацию мирового кинематографа на этом значимом фестивале в городе-герое Туле, известном нам также как кузница оружия. В 2023 году я представила на этом фестивале фильм «Клятва спасителей», и высокая оценка, полученная от оргкомитета, до сих пор живо хранится в моей памяти. Фильмы на военную тему несут в себе память об истории и дань уважения героям, а также воплощают общее стремление человечества к миру.

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла в Городском концертном зале Тулы. Ведущими церемонии стали дикторы Центрального телевидения, заслуженный артист России Евгений Кочергин и народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Они представили специального гостя фестиваля — дочь советского летчика-аса истребительной авиации, участника Великой Отечественной и Корейской войн, Героя Советского Союза Сергея Крамаренко — Надежду Маринчук.

Членами жюри фестиваля стали: заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова, военный журналист и политолог Василий Фатигаров, российский актер театра и кино Юрий Назаров, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко, российская актриса театра и кино, поэтесса, член Союза писателей России Полина Нечайло, российская актриса озвучивания и дубляжа Варвара Саранцева, российский актер театра и кино Максим Дрозд, российский кинорежиссер и сценарист, президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев, певица, финалистка телевизионного конкурса «Ну-ка, все вместе!» Ксения Корнеева, заслуженный артист России, актер театра и кино Владислав Демченко, певица, победительница 10-го сезона шоу «Голос.Дети» Сюй Мохань.

На сцене были представлены награды победителям фестиваля: золотые мечи, изготовленные мастерами прославленного объединения «Софрино», и особый приз имени Николая Лялина за актерское мастерство.

Этим призом отмечают артистов, которые своим талантом продолжают славные традиции отечественного кино. В разные годы его обладателями становились Кирилл Плетнев, Алексей Кравченко, Алексей Бардуков, Сергей Маховиков, Екатерина Шпица. Сегодня его обладателем стал российский актер театра и кино Максим Дрозд.

За большой вклад в развитие военного кино на сцене был награжден российский кинорежиссер и сценарист, президент Гильдии кинорежиссеров России, лауреат государственных премий РФ Николай Лебедев.

Фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова собрал десятки фильмов из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Показ фильмов пройдет более чем на 35 киноплощадках региона.

Также для гостей фестиваля запланированы творческие мероприятия и одно уникальное событие — Неделя китайского кино. На нём все желающие смогут ознакомиться с фильмами из Поднебесной с русскими субтитрами.