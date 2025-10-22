  1. Моя Слобода
Больше тысячи свободных мест: предприятия ОПК набирают сотрудников в Туле
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Работодатели ищут токарей, инженеров, слесарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением и др.

23 октября в Кадровом центре «Работа России» в Туле состоится ярмарка вакансий. В ней примут участие в том числе ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых есть порядка 1000 свободных рабочих мест.

На площадке свои вакансии представят:

  • АО «КБП»;
  • АО «ОКБ „Октава“»;
  • АО «ЦКБА»;
  • Туламашзавод;
  • Машзавод «Штамп»;
  • АО ТПП «НПО „Базальт“»;
  • АО «Октава»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «НПО „Стрела“»;
  • АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

А также Кадровый центр «Работа России», Управление социальной защиты населения Тульской области, Тулагорводоканал, Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

Работодатели ищут токарей, инженеров, слесарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, инженеров, шлифовщиков и других специалистов.

Соискатели смогут не только пройти собеседования, но и получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и поддержки.

Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.

