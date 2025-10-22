Больше тысячи свободных мест: предприятия ОПК набирают сотрудников в Туле

23 октября в Кадровом центре «Работа России» в Туле состоится ярмарка вакансий. В ней примут участие в том числе ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых есть порядка 1000 свободных рабочих мест.
На площадке свои вакансии представят:
- АО «КБП»;
- АО «ОКБ „Октава“»;
- АО «ЦКБА»;
- Туламашзавод;
- Машзавод «Штамп»;
- АО ТПП «НПО „Базальт“»;
- АО «Октава»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «НПО „Стрела“»;
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
- АО «Тулаточмаш»;
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
А также Кадровый центр «Работа России», Управление социальной защиты населения Тульской области, Тулагорводоканал, Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.
Работодатели ищут токарей, инженеров, слесарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, инженеров, шлифовщиков и других специалистов.
Соискатели смогут не только пройти собеседования, но и получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и поддержки.
Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.