Больше тысячи свободных мест: предприятия ОПК набирают сотрудников в Туле

23 октября в Кадровом центре «Работа России» в Туле состоится ярмарка вакансий. В ней примут участие в том числе ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых есть порядка 1000 свободных рабочих мест.

На площадке свои вакансии представят:

АО «КБП»;

АО «ОКБ „Октава“»;

АО «ЦКБА»;

Туламашзавод;

Машзавод «Штамп»;

АО ТПП «НПО „Базальт“»;

АО «Октава»;

АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «НПО „Стрела“»;

АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;

АО «Тулаточмаш»;

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

А также Кадровый центр «Работа России», Управление социальной защиты населения Тульской области, Тулагорводоканал, Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

Работодатели ищут токарей, инженеров, слесарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, инженеров, шлифовщиков и других специалистов.

Соискатели смогут не только пройти собеседования, но и получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и поддержки.

Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.