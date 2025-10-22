Дмитрий Миляев обратился в Совфед с просьбой поддержать строительство новой больницы скорой помощи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она будет рассчитана на 625 коек.

Сегодня, 22 октября, в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации губернатор Дмитрий Миляев выступил с докладом о ключевых показателях развития региона, о мерах поддержки семей с детьми и успехах в сфере здравоохранения.

Так, Тульская область по итогам 8 месяцев входит в числе регионов с положительной динамикой темпа роста суммарного коэффициента рождаемости 0,8%. За счет увеличения рождения первых детей входит в топ-10 субъектов с положительной динамикой.

Кроме того, в области реализуется региональный демографический стандарт. Почти 1500 предприятий Тульской области присоединились к программе.

В регионе медицинских работников обеспечивают бесплатным жильём, компенсируют расходы на аренду, вводят целевое обучение студентов, выдают дополнительную стипендию будущим врачам, поддерживают пожилых докторов специальными пособиями, стимулируют возвращение на работу вышедших на пенсию специалистов, дополнительно финансируют узкопрофильных медиков и предоставляют фельдшерам служебные автомобили с компенсацией затрат на обучение вождению.

— Стратегически важным для нас остается рост качества и доступности медицинской помощи, улучшение инфраструктуры, ликвидация кадрового дефицита в отрасли. Прошу поддержать проект по включению строительства новой больницы скорой помощи в Туле в федеральную программу «Развитие здравоохранение Российской Федерации, — отметил Дмитрий Миляев.

Под размещение учреждения рассматривают площадку на Восточном обводе.