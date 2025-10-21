Форум «Инженеры будущего» получил постоянную прописку в Тульской области

Об этом сегодня стало известно на заседании Бюро «Союза машиностроителей России».

Международный молодёжный форум «Инженеры будущего» обрел постоянную прописку в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.

– Для нас очень важно, что именно в Тульской области появилась еще одна возможность для развития молодых талантов, профессионального взаимодействия и формирования будущего инженерного поколения, – подчеркнул глава региона.

Также сегодня стало известно, что Дмитрий Миляев вошёл в состав Бюро «Союза машиностроителей России»

– Благодарю Сергея Викторовича Чемезова, генерального директора Государственной корпорации «Ростех», и всех членов Бюро за оказанное доверие. Уверен, наше сотрудничество будет и впредь способствовать развитию промышленности, – сказал губернатор.