Форум «Инженеры будущего» получил постоянную прописку в Тульской области

Об этом сегодня стало известно на заседании Бюро «Союза машиностроителей России».

Международный молодёжный форум «Инженеры будущего» обрел постоянную прописку в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.

– Для нас очень важно, что именно в Тульской области появилась еще одна возможность для развития молодых талантов, профессионального взаимодействия и формирования будущего инженерного поколения, – подчеркнул глава региона.

Также сегодня стало известно, что Дмитрий Миляев вошёл в состав Бюро «Союза машиностроителей России»

– Благодарю Сергея Викторовича Чемезова, генерального директора Государственной корпорации «Ростех», и всех членов Бюро за оказанное доверие. Уверен, наше сотрудничество будет и впредь способствовать развитию промышленности, – сказал губернатор.

сегодня, в 18:20
Событие
губернатор Тульской области Дмитрий Миляевфорум Инженеры будущегоСоюз машиностроителей России
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская областьТула
В Тульской области многодетным семьям компенсируют затраты на обучение одного ребёнка
В Тульской области многодетным семьям компенсируют затраты на обучение одного ребёнка
В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре»
В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре»
