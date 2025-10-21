В Туле пройдет фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре»

4 ноября в ремесленном дворе «Добродей» в Туле пройдет XIX межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Слоган мероприятия — «От сердца к сердцу». Фестиваль погрузит гостей в тематику национальных свадебных традиций.
В программе:
- 16.00 — торжественное собрание, подведение итогов областного конкурса «Тульское многоцветье». Концерт национальных коллективов «Смотрины» отобразит все многообразие культур, представленных на фестивале в «Девятке».
- 17.00-20.00 — квест «Национальные парочки» на территории ремесленного двора «Добродей».
- С 17.00 — выставка с аудиогидом «Галерея единого подвига».
- С 17.00– интерактивная фольклорно-игровая программа «Гулянье» с участием фольклорного ансамбля «Таусень» (малая сцена).
- 17.00, 18.00 и 19.00 — в музейно-выставочном комплексе «Тульский наличник» пройдут мастер-классы по росписи пряников «Расписной самовар».
- 17.30 — в Тульской кузне начнется «Мальчишник» — мастер-шоу «Сердце».
- 18.00 — 19.00 — «Девичник по-тульски» в творческом пространстве «РемесЛофт» — иммерсивный концерт народного фольклорного ансамбля «Дежа».
- 18.00 — театрализованный концерт с элементами казачьих игр и традиций «Поет казачья душа» курского народного хора «Соловейко» в «Девятке».
- 18.00 — площадка «Застолье». Интерактивная программа-дегустация «Свадебные пироги» познакомит с традициями свадебного угощения разных народов.
- 19.30 — музыкальный спектакль «Цыганская свадьба» цыганского ансамбля песни и танца «Ягори» в «Девятке».
- 20.30 — церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.
В фестивале примут участие национальные культурные общественные организации и диаспоры народов, проживающих в Тульской области.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.