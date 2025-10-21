  1. Моя Слобода
В Тульской области многодетным семьям компенсируют затраты на обучение одного ребёнка
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области многодетным семьям компенсируют затраты на обучение одного ребёнка

Соответствующий приказ подписала министр труда и соцзащиты региона Татьяна Абросимова.

В Тульской области введена новая мера поддержки многодетных семей – компенсация платы за обучение одного ребенка в организациях среднего профессионального или высшего образования, расположенных на территории региона.

Уточняется, что могут быть компенсированы затраты на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, ординатуры, аспирантуры или интернатуры. Компенсация в размере 50% от стоимости обучения предоставляется на одного из детей многодетной семьи.

Одним из условий её получения является успешное прохождение студентом промежуточной аттестации и отсутствие академических задолженностей. Подать заявление на компенсацию можно через МФЦ или портал «Госуслуги».

Полный перечень документов и порядок их подачи можно найти здесь.

Фотограф:
сегодня, в 19:08 0
Форум «Инженеры будущего» получил постоянную прописку в Тульской области
Форум «Инженеры будущего» получил постоянную прописку в Тульской области
Новости
