В Тульской области многодетным семьям компенсируют затраты на обучение одного ребёнка

Фото Алексея Пирязева

В Тульской области введена новая мера поддержки многодетных семей – компенсация платы за обучение одного ребенка в организациях среднего профессионального или высшего образования, расположенных на территории региона.

Уточняется, что могут быть компенсированы затраты на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, ординатуры, аспирантуры или интернатуры. Компенсация в размере 50% от стоимости обучения предоставляется на одного из детей многодетной семьи.

Одним из условий её получения является успешное прохождение студентом промежуточной аттестации и отсутствие академических задолженностей. Подать заявление на компенсацию можно через МФЦ или портал «Госуслуги».