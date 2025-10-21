Дмитрий Миляев обратился в Совфед с просьбой поддержать реализацию проекта реконструкции Калужского шоссе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 октября в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации губернатор Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании комитета по экономической политике.

Глава региона поблагодарил председателя комитета Андрея Кутепова за выездное заседание, которое прошло в конце января на территории АО «Тулачермет».

Дмитрий Миляев сообщил сенаторам, что Тульская область занимает второе место в стране по доле промышленности в ВРП. Объем производства уже превысил 1,9 трлн рублей. Традиционные лидеры — оборонная, химическая, металлургическая и пищевая промышленность. В регионе активно развивается автомобилестроение.

Доходы консолидированного бюджета региона по сравнению с отчетным годом выросли на 8,3% до 188,9 млрд рублей, в том числе собственные доходы составили 169 млрд рублей. Доля собственных доходов — 89,5% (рост на 7,8% по сравнению с 2024 годом), доля безвозмездных поступлений составила 10,5% (рост на 11,8% по сравнению с 2024 годом).

Объем инвестиций в экономику региона за три года превысил 720 млрд рублей.

В 2024 году он составил 273 млрд рублей. Это почти в два раза больше относительно уровня 2020 года. В первом полугодии 2025 года объем инвестиций составил 114 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного периода 2024 года. Так, в 2024 году завершена реализация 12 крупных инвестиционных проектов. Создано порядка двух тысяч новых рабочих мест. А объем инвестиций составил 27,6 млрд рублей. До конца 2026 года планируется завершить еще 40 крупных проектов на сумму более 160 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что в регионе есть три территории с особыми условиями ведения бизнеса — это особая экономическая зона (ОЭЗ) «Узловая» и две территории опережающего развития (ТОР) «Алексин» и «Ефремов». Особое внимание глава региона уделил развитию ОЭЗ «Узловая». Дмитрий Миляев отметил, что в настоящее время здесь размещено 28 резидентов и открыто восемь производств. До конца года планируется открыть еще шесть предприятий. Резидентами уже осуществлены инвестиции на сумму порядка 50 млрд рублей.

— В инфраструктуру особой экономической зоны уже инвестировано порядка 7 млрд рублей. Их них 1,5 млрд рублей — средства инфраструктурных бюджетных кредитов, 2,4 млрд рублей — списание задолженности по бюджетным кредитам. Территория показала свою эффективность, и мы продолжим развивать ее. Минэкономразвития России оказывает нам необходимое содействие. В то же время в ОЭЗ существуют ряд ограничений для действующих резидентов. В первую очередь, это дорожная инфраструктура. Для ее развития необходимо дополнительное финансирования в размере порядка 2 млрд рублей, — отметил Дмитрий Миляев и попросил сенаторов оказать содействие в получении казначейского инфраструктурного кредита на строительство автомобильных дорог в особой экономической зоне. Правительство региона находится во взаимодействии с профильными федеральными министерствами по решению этого вопроса.

В своем докладе глава региона подчеркнул важность создания современной дорожной и транспортной инфраструктуры в областном центре. Он отметил, что Калужское шоссе — одна из ключевых транспортных артерий Тулы. Она соединяет город с пригородами, соседними районами, федеральной трассой М-2 «Крым», является продолжением трассы Р-132 «Золотое кольцо», обеспечивает транзитный трафик по направлению Калуга — Тула — Рязань.

Кроме того, здесь находится несколько крупных микрорайонов, онкологический центр и многофункциональный спортивно-концертный комплекс «Тула-Арена». Это существенно повлияло на пропускную способность шоссе. Дмитрий Миляев отметил, что в настоящее время требуется комплексная реконструкция дороги. Стоимость работ — 13,6 млрд рублей. На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Губернатор попросил сенаторов поддержать реализацию проекта и включить его в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на 2025–2030 гг.

— Сильная экономика — фундамент развития социальной сферы и повышения благополучия граждан в регионе. Поэтому создание условий для благоприятного инвестиционного климата, реализация крупных инфраструктурных проектов, жизненно необходимых для региона и его жителей, — важнейшие наши задачи. Сегодня в Тульской области, несомненно, есть успехи в развитии по самым разным направлениям, однако при этом имеет место и ряд проблемных вопросов, которые без вашей поддержки нам в одиночку не решить, — подчеркнул губернатор.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский отметил, что Дума совместно с губернатором и правительством региона в рабочем порядке обсуждает все вопросы и готова оперативно регулировать региональную законодательную и нормативную базы.

— Рассчитываем на вашу поддержку в озвученных проектах, — подчеркнул Андрей Дубровский.

Сенаторы одобрили проекты Тульской области. Дмитрий Миляев поблагодарил членов Совета Федерации за продуктивную работу и поддержку.

Перед началом заседания глава региона провел рабочую встречу с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. На ней обсудили реализацию инвестиционных проектов. Сенатор высоко оценил работу правительства региона по созданию благоприятных условий для инвесторов и развитию инициатив, направленных на укрепление экономики области.