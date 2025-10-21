  1. Моя Слобода
Тульский Роспотребнадзор наказал УК «Современник» за крыс на мусорной площадке
Кадр из видео.

Во время проверки специалисты отловили девять крыс и мышей.

Ранее Myslo опубликовал пост в телеграм-канале от жителей ЖК «Современник», в котором они пожаловались на бездействие управляющей компании. Они несколько раз обращались в УК с просьбой избавиться от крыс на мусорной площадке, но, по их словам, никакой реакции не последовало.

По факту публикации региональный Роспотребнадзор провел проверку. В Управлении сообщили, ООО УК «Современник» предоставило им данные, что дератизационные мероприятия на территории ЖК «проводятся в полном объеме и следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено».

Однако проверка показала обратное. Специалисты вышли на место и установили, что на контейнерной площадке на ул. Бандикова, 12-а живут грызуны. В ходе обследования было отловлено девять крыс и мышей.

— В отношении ООО УК «Современник» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, подготовлено предписание об устранении выявленных нарушений.

Управлением готовится иск о прекращении противоправных действий (бездействия) в отношении неопределенного круга потребителей, — сообщает Роспотребнадзор.

 

