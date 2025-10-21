  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области единое пособие с начала года оформили родители более 50 тысяч детей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области единое пособие с начала года оформили родители более 50 тысяч детей
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области единое пособие с начала года оформили родители более 50 тысяч детей

Женщинам, которые только станут мамами, выплатят до 19 321 рублей в месяц.

В Тульской области с начала года назначило единое пособие родителям 50 046 детей. Размер ежемесячной финансовой поддержки семей составил от 8600,5 до 17 201 рублей.

Пособие также оформили 1388 женщин, которые готовятся стать мамами. Для них сумма выплаты составила от 9664,5 до 19 321 рублей в месяц.

В региональном Соцфонде напомнили, что для получения выплат минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не меньше четырех МРОТ. Сегодня это 89 760 рублей.

Отметим, что получать единое пособие можно, только если родители и дети являются россиянами и живут в России. Размер пособия на ребенка составляет 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Для беременных женщин сумма пособия такая же, но считается из прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Региональное отделение СФР назначает пособие по принципу социального казначейства. Это значит, что родителю достаточно подать заявление, например на портале госуслуг, остальные сведения специалисты по максимуму запросят и проверят самостоятельно.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:43 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пособиевыплатыотделение Соцфонда России по Тульской области
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
сегодня, в 07:00, 62 1091 4
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
Жизнь Тулы и области
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
сегодня, в 11:15, 41 1278 2
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
сегодня, в 12:02, 33 2381 6
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
Дежурная часть
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
сегодня, в 17:25, 29 473 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев обратился в Совфед с просьбой поддержать реализацию проекта реконструкции Калужского шоссе
Дмитрий Миляев обратился в Совфед с просьбой поддержать реализацию проекта реконструкции Калужского шоссе
«Арсенал» приглашает туляков на матч с «Уралом»
«Арсенал» приглашает туляков на матч с «Уралом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.