В Тульской области единое пособие с начала года оформили родители более 50 тысяч детей

Фото Алексея Пирязева.

Женщинам, которые только станут мамами, выплатят до 19 321 рублей в месяц.

В Тульской области с начала года назначило единое пособие родителям 50 046 детей. Размер ежемесячной финансовой поддержки семей составил от 8600,5 до 17 201 рублей.

Пособие также оформили 1388 женщин, которые готовятся стать мамами. Для них сумма выплаты составила от 9664,5 до 19 321 рублей в месяц.

В региональном Соцфонде напомнили, что для получения выплат минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не меньше четырех МРОТ. Сегодня это 89 760 рублей.

Отметим, что получать единое пособие можно, только если родители и дети являются россиянами и живут в России. Размер пособия на ребенка составляет 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Для беременных женщин сумма пособия такая же, но считается из прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Региональное отделение СФР назначает пособие по принципу социального казначейства. Это значит, что родителю достаточно подать заявление, например на портале госуслуг, остальные сведения специалисты по максимуму запросят и проверят самостоятельно.