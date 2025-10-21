  1. Моя Слобода
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
Фото Владимира Малдера | блог «Гульбарий» | Myslo

Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово

Коллекция насчитывает около 350 экспонатов, включая редкие марки.

Подписчики Myslo выступили с инициативой найти финансовую поддержку для восстановления и дальнейшего развития уникального музея ретроавтомобилей в деревне Черноусово Тульской области.

Авторы обращения отмечают, что коллекция, включающая десятки уникальных моделей автопрома, находится под открытым небом и постепенно разрушается. 

«А ведь среди них есть по-настоящему интересные и раритетные модели. Отличная память для потомков. Проблема в финансировании… и в том, что это финансирование надо искать, а не сидеть, сложа руки, пока эти машины под дождем гниют», — написала местная жительница в блоге Myslo.

Она призывает откликнуться всех желающих поддержать проект. 

О том, как выглядел музей, смотрите в нашей статье.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что экспонаты известного автомузея под открытым небом начали вывозить. Коллекцию многие годы собирал автогонщик и механик заводской команды АЗЛК Михаил Красинец, умерший в 2021 году. В музее насчитывается около 350 экспонатов, включая редкие марки. 

 

сегодня, в 11:15 +2
