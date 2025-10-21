  1. Моя Слобода
Туляк Сергей Евланичев взял золото на Кубке России по авиамодельному спорту
Фото Федерации авиамодельного спорта.

Туляк Сергей Евланичев взял золото на Кубке России по авиамодельному спорту

Он стал первым в рейтинге российских спортсменов в своем классе.

В Кабардино-Балкарской Республике в городе Нарткала прошел финальный этап кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2A (скоростная модель). 

Сергей Евланичев, мастер спорта, представляющий Федерацию авиамодельного спорта Тульской области, завоевал золото и по итогам всего спортивного сезона выиграл Кубок России 2025 года, став первым в рейтинге российских спортсменов в своем классе. 

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России: Свердловская область, Нижегородская область, Челябинская область, г. Москва и Санкт-Петербург, Забайкальский и Краснодарский край, ДНР.
 

сегодня, в 10:52
