Туляк Сергей Евланичев взял золото на Кубке России по авиамодельному спорту

Фото Федерации авиамодельного спорта.

Он стал первым в рейтинге российских спортсменов в своем классе.

В Кабардино-Балкарской Республике в городе Нарткала прошел финальный этап кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2A (скоростная модель).

Сергей Евланичев, мастер спорта, представляющий Федерацию авиамодельного спорта Тульской области, завоевал золото и по итогам всего спортивного сезона выиграл Кубок России 2025 года, став первым в рейтинге российских спортсменов в своем классе.

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России: Свердловская область, Нижегородская область, Челябинская область, г. Москва и Санкт-Петербург, Забайкальский и Краснодарский край, ДНР.

