Автомузей в Черноусово. Он всё ещё жив!

— Привет, камрады, любите раритетные автомобили? Тогда целая куча фоток для вас. Итак, задрипанная деревенька Черноусово в Тульской области, до которой не так просто доехать, обычное поле, откуда здесь взяться ретро-автомобилям?

Однако, они здесь есть и их целая куча. Выглядит очень атмосферно и постапокалиптично.

Чего здесь только нету.

И запорожцы и москвичи…

Вы думаете, это свалка или кладбище.

На самом деле, это самый настоящий музей, музей ретро-автомобилей под открытым небом. Я считаю, что это настоящее чудо в Тульской глуши.

Основал этот музей один очень интересный человек, бывший житель Москвы, Михаил Юрьевич Красинец. Когда-то он работал на заводе АЗЛК, был гонщиком и механиком заводской команды.

Помните фильм «Гонщики»? Москвич-2140SL Ралли, тот самый, что участвовал в гонках. Правда данная машина так далеко и не уехала, поломалась. Тем не менее, выглядит она именно так, как это было.

В 90-е годы, когда Михаил ушёл с завода АЗЛК на пенсию, он решил заняться коллекционированием раритетных автомобилей. Всю свою коллекцию он ставил во дворе. Однако, это мешало местным автовладельцам, в результате большую часть его коллекции сдали на металлолом. В результате он продал свою квартиру, а квартира в Москве стоит достаточно дорого и купил себе участок в деревне Черноусово, где находится теперь его коллекция.

Вот так и возник автомузей в Черноусово. Место, я считаю, уникальное. Ему нет аналогов.

В основном здесь находятся старые ГАЗы и Москвичи.

Кстати, посещение места условно бесплатное (за донат!) каждый решает сколько задонатить хорошему человеку.

А теперь горбатый! Я сказал горбатый!

Интересный экземпляр. Автомобиль с пластиковым корпусом. Очень раритетная штука. Автомобиль кота Леопольда.

Рафики, подаренные музею районной администрацией.

Москвич класса Люкс с теневой стороны Воронежа. Теперь нашёл здесь свой рай.

Волга тоже с родной теневой стороны Воронежа. Кстати, из Воронежа здесь много автолегенд СССР, остальные к сожалению или ждут попила или попилены.

Правительственные Чайки и Победы.

Наша служба и опасна и трудна.

Правительственная машина. Спецавтомобиль ЗИЛ-41072 Скорпион для сопровождения и охраны кортежа Президента СССР. Настолько секретная, что её уничтожали сразу же по выходу из эксплуатации. Но, благодаря 90-м она здесь, как музейный раритет.

А вот так этот раритет выглядит внутри. Всё оригинал.

А вот этот Мерседес-280SE W108 1964 года согласно легенде находится в розыске. Теперь здесь его вечный покой.

Машина Бывалого Труса и Балбеса. А вот эта машина, что справа участвовала в съёмках кино.

Вот такое интересное место. Мнений масса, гламурные считают, что подобное место вообще не должно существовать на карте, реставраторы его просто ненавидят, поскольку считают, что он просто убивает эти машины, они когда прибыли сюда были на ходу, сейчас же металлолом, не подлежащий ремонту. Другие считают, что даже в таком виде сохранить эти раритеты куда лучше, чем если бы их попросту попилили на металлолом. Также есть мнение, что при грамотном менеджменте и руками из нужного места можно было бы это место сделать очень прибыльным бизнесом и на эти деньги восстановить или хотя бы обеспечить сохранность раритетных экспонатов.

Ну, а по мне, так место атмосферное и уникальное, где можно вдоволь пофоткать эти раритетные авто, увидев каждое из них в городе невольно достаёшь камеру, а здесь же любуйся-фоткай-залезай-фоткайся до не хочу. Я бы поставил Михаила Красинца в один ряд с Евгением Крикуновым, который создал необычные музеи в Ельце, Леонидом Мулярчиком, который создал метро в Лебедяни, а также основателем музея-усадьбы в Долгоруково и другими энтузиастами, творческими людьми, которые создали несомненно необычную альтернативу традиционным скучным музеям. Да, возможно Михаил и не самый святой человек, у него масса недостатков, но не мне его судить, он создал это необычное место, он это сделал.

Ну и под конец — Buick 8. Американец.

http://crazywheels.spb.ru/166.html а вот так выглядит подобное место за рубежом. Да, там, в отличие от России не пилят на лом и там возможно и не нужны такие яркие энтузиасты, пробивающие систему, дабы подарить нам такие необычные места.

А вы что думаете про это?