Тульская область готовится к празднованию 650-летия Куликовской битвы

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Этот вопрос стал основным на рабочей встрече губернатора Дмитрия Миляева и директора музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко.

В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы под руководством губернатора реализуется комплексная программа развития территорий, исторически связанных с событиями Куликовской битвы: это модернизация учреждений культуры, развитие дорожной сети, благоустройство общественных пространств, создание современной туристической инфраструктуры.

Большое внимание уделяется культурно-просветительским и выставочным проектам, а также научной работе. В ней задействованы все государственные и муниципальные учреждения региона, а центром основных проектов является музей-заповедник «Куликово поле».

Выпущены исторические путеводители: «По Верхнему Дону», «От Непрядвы до Угры», «От Вожи до Дона», издан сборник документов «Эпоха Куликовской битвы и Дмитрия Донского». В музейном пространстве и на онлайн-платформах представлены передовые цифровые разработки в области VR: квесты «Куликовская битва: археологический VR-квест» и «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань».

Дмитрий Миляев отметил разнообразие проектов музея для детской аудитории. Для детей создаются книги о природном наследии Куликова поля. С музейными профессиями ребят познакомят интерактивные издания о реставраторах и археологах музея в интересной и доступной форме.

3 ноября в Научном центре «Археология и реставрация» откроется Детский археологический центр. Пространство павильона будет оформлено в образах находок Тульской археологической экспедиции - сэнмурва Грифона и глиняных игрушек. В центре пространства – квест-карта для проведения интерактивных программ.

Задумана читальная зона с изданиями музея-заповедника «Куликово поле» в открытом доступе. Это пространство станет площадкой для проведения образовательных программ – погружения в профессию археолога и реставратора и других смежных профессий, помогающих изучать историю региона и страны. Также здесь будут проводиться новые сезоны программ «Археолаб» (партнерский проект с филиалом ГИМ в Туле), Школы юного археолога и мастер-классы. Занятия ориентированы на семьи с детьми и построены на игровых образовательных методиках, что позволяет в доступной форме знакомиться с работой ученых.

К 2030 году музей откроет единственное в России археологическое фондохранилище с музейно-выставочными площадками и зоной реставрации предметов археологии, также планируется открытие Музея русского поля.