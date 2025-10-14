  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область готовится к празднованию 650-летия Куликовской битвы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область готовится к празднованию 650-летия Куликовской битвы
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область готовится к празднованию 650-летия Куликовской битвы

Этот вопрос стал основным на рабочей встрече губернатора Дмитрия Миляева и директора музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко.

В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы под руководством губернатора реализуется комплексная программа развития территорий, исторически связанных с событиями Куликовской битвы: это модернизация учреждений культуры, развитие дорожной сети, благоустройство общественных пространств, создание современной туристической инфраструктуры.

Большое внимание уделяется культурно-просветительским и выставочным проектам, а также научной работе. В ней задействованы все государственные и муниципальные учреждения региона, а центром основных проектов является музей-заповедник «Куликово поле».

 Выпущены исторические путеводители: «По Верхнему Дону», «От Непрядвы до Угры», «От Вожи до Дона», издан сборник документов «Эпоха Куликовской битвы и Дмитрия Донского». В музейном пространстве и на онлайн-платформах представлены передовые цифровые разработки в области VR: квесты «Куликовская битва: археологический VR-квест» и «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань».

Дмитрий Миляев отметил разнообразие проектов музея для детской аудитории. Для детей создаются книги о природном наследии Куликова поля. С музейными профессиями ребят познакомят интерактивные издания о реставраторах и археологах музея в интересной и доступной форме. 

3 ноября в Научном центре «Археология и реставрация» откроется Детский археологический центр. Пространство павильона будет оформлено в образах находок Тульской археологической экспедиции - сэнмурва Грифона и глиняных игрушек. В центре пространства – квест-карта для проведения интерактивных программ.

Задумана читальная зона с изданиями музея-заповедника «Куликово поле» в открытом доступе. Это пространство станет площадкой для проведения образовательных программ – погружения в профессию археолога и реставратора и других смежных профессий, помогающих изучать историю региона и страны. Также здесь будут проводиться новые сезоны программ «Археолаб» (партнерский проект с филиалом ГИМ в Туле), Школы юного археолога и мастер-классы.  Занятия ориентированы на семьи с детьми и построены на игровых образовательных методиках, что позволяет в доступной форме знакомиться с работой ученых.

К 2030 году музей откроет единственное в России археологическое фондохранилище с музейно-выставочными площадками и зоной реставрации предметов археологии, также планируется открытие Музея русского поля.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиподготовка к юбилею Куликовской битвы
Люди
губернатор Тульской области Дмитрий МиляевВладимир Гриценко
Место
Тульская областьмузей-заповедник Куликово поле
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 51 896 -5
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
сегодня, в 21:47, 39 434 1
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
Жизнь Тулы и области
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
сегодня, в 18:55, 38 1098 -10
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
Жизнь Тулы и области
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
сегодня, в 16:17, 30 1689 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
В Туле водителю не хватило мест на парковке, и он просто встал на дороге
В Туле водителю не хватило мест на парковке, и он просто встал на дороге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.